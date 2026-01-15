Nhà xe bị tố bán vé Tết tăng hơn 60%, Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Liên quan đến việc nhà xe tuyến TPHCM - Quảng Ngãi bị phản ánh bán vé Tết tăng hơn 60% so với ngày thường, Sở Xây dựng TPHCM đã rà soát, xử lý và chấn chỉnh các trường hợp chưa kê khai, niêm yết giá theo quy định.

Ngày 15/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết: Cơ quan chức năng đã rà soát và chấn chỉnh việc một số nhà xe chạy tuyến TPHCM - Quảng Ngãi tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ không đúng quy định.

Theo phản ánh của phóng viên, tại Bến xe Miền Đông mới, một số nhà xe có dấu hiệu bán vé với mức giá cao bất thường.

dsc07683.jpg
Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) trả lời tại họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

Cụ thể, nhà xe B.T bán vé loại phòng 2 người với giá 2,7 triệu đồng/2 người, trong khi vào ngày thường nhà xe này áp dụng mức giá khoảng 600.000 đồng/người/phòng hoặc 900.000 đồng/phòng/2 người. Một nhà xe khác (nhà xe C.N) bán vé với giá 1,43 triệu đồng/vé, nhưng giá vé ngày thường chỉ khoảng 745.000 đồng/vé.

Ông Hợp giải thích rằng theo quy định, đơn vị kinh doanh vận tải được phép áp dụng mức phụ thu giá vé trong dịp Tết, dao động khoảng 40% - 60% tùy thời điểm và khu vực nhằm bù đắp chi phí vận hành khi xe chạy chiều về rỗng. Tuy nhiên, các đơn vị phải kê khai và được chấp thuận mức giá này với Sở Xây dựng TPHCM, đồng thời niêm yết công khai giá vé đã kê khai tại bến xe và trên trang thông tin điện tử của Sở.

Theo báo cáo của Bến xe Miền Đông mới, nhà xe C.N đã thực hiện kê khai giá vé theo quy định nhưng nhà xe B.T chưa kê khai trước khi bán vé. Do đó, Bến xe Miền Đông mới đã xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhân viên bán vé của nhà xe B.T, yêu cầu nhân viên này cam kết không tái phạm và đề nghị nhà xe rà soát, chấn chỉnh và xử lý nội bộ. Bên cạnh đó, bến xe cũng đã liên hệ với hành khách bị ảnh hưởng để hỗ trợ đặt vé phù hợp cho chuyến về quê dịp Tết.

image-565.jpg
Hành khách mua vé tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Hữu Huy

Đại diện Sở Xây dựng cũng khuyến cáo trong thời gian tới, nếu phát hiện cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải cố tình vi phạm như tranh giành, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn hoặc không kê khai và niêm yết giá vé đúng quy định thì hành khách có thể phản ánh qua Cổng thông tin 1022 TPHCM bằng nhiều phương thức như gọi tổng đài, ứng dụng điện tử, email hoặc fanpage để được xử lý kịp thời.

Anh Nhàn - Vân Sơn
#Chấn chỉnh giá vé xe Tết #Vi phạm quy định kê khai giá #Tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán #Kiểm soát hoạt động vận tải TP.HCM #Phản ánh và xử lý vi phạm giá vé #Chính sách phụ thu giá vé Tết #Hỗ trợ vé xe về quê dịp Tết #Thông tin và phản ánh hành khách

