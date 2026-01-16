Nhất trí giới thiệu Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với sự tín nhiệm cao của cử tri.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự từ Cơ quan ĐHQGHN ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhận xét của các cử tri, đồng chí Hoàng Minh Sơn là cán bộ lãnh đạo có uy tín, tầm nhìn chiến lược và nhiều kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học, khoa học và công nghệ.

Trong quá trình công tác, đồng chí Hoàng Minh Sơn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, hoàn thiện và tổ chức triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn về đào tạo, góp phần thúc đẩy đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam.

Việc đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà quản lý giáo dục đầu ngành, đồng thời góp phần tăng cường tiếng nói của ĐHQGHN trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách quốc gia.

Thay mặt các ứng viên, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cử tri đã dành sự quan tâm, đánh giá, nhận xét khách quan và thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ đối với các ứng viên.

Xuất phát từ vị trí là một nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học, đồng chí Hoàng Minh Sơn cho biết, đây là cơ hội để các ứng viên mở rộng phạm vi đóng góp, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn với trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục; góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa của đất nước.

Được sự tín nhiệm cao của cử tri, Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, đồng chí Trần Thị Thanh Tú - Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo và đồng chí Hứa Thanh Hoa - Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng được cử tri tín nhiệm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVII.

Hội nghị cử tri nơi công tác là một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Việc nhân sự của ĐHQGHN được giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị cũng như góp phần nâng cao vị thế, uy tín, ảnh hưởng của ĐHQGHN trên nhiều phương diện.

Lãnh đạo ĐHQGHN trực tiếp tham gia hoạt động Quốc hội sẽ gắn lý luận với thực tiễn, từ đó, đóng góp thiết thực cho việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

Đồng thời, khi nhân sự ĐHQGHN tham gia Quốc hội sẽ góp phần tăng cường tiếng nói của giới trí thức, nhà khoa học của cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Với thế mạnh về nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và tư vấn chiến lược, đại biểu từ ĐHQGHN có điều kiện tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, sự tham gia của nhân sự ĐHQGHN tại Quốc hội còn góp phần kết nối chặt chẽ hơn giữa thực tiễn quản lý, đào tạo, nghiên cứu với hoạt động lập pháp và giám sát, qua đó phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của hệ thống giáo dục đại học và khoa học công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để các chủ trương, chính sách của Nhà nước ngày càng sát thực tiễn, khả thi và có tính lan tỏa cao.

Sự hiện diện của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đến từ ĐHQGHN còn mang ý nghĩa lan tỏa giá trị tri thức, tinh thần khoa học và tư duy phát triển bền vững vào quá trình hoạch định chính sách quốc gia; góp phần khẳng định vai trò tiên phong của ĐHQGHN trong thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân tài, nghiên cứu đỉnh cao và tư vấn chính sách.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Ông công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó Giáo sư năm 2006, và lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 10/2020. Ngày 3/9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.