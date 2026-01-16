Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Sơn La bỏ phương án thi lớp 10 bằng bài tổ hợp 6 môn

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đề xuất phương án bài thi tổ hợp kiến thức 6 môn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học tới nhưng không được nhiều người đồng tình, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, không áp dụng trong năm học 2026-2027 mà “lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp hơn”.

Trước đó, Sở GD&ĐT Sơn La xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, dự kiến sẽ điều chỉnh một số nội dung liên quan tuyển sinh lớp 10.

Cụ thể, năm học 2026-2027, Sở dự kiến phương án lựa chọn bài thi thứ ba của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là bài thi tổ hợp (gồm ba môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý với các mảng kiến thức Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý). Kế hoạch đưa ra nhằm lấy ý kiến học sinh, phụ huynh, giáo viên, quản lí các trường học.

uqett.jpg
Sở GD&ĐT Sơn La chưa "chốt" phương án thi tuyển lớp 10 năm nay.

Theo lí giải của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, việc xây dựng kế hoạch chọn bài thi thứ ba gồm tổ hợp nhiều môn là nhằm đảm bảo kiến thức nền tảng, tránh học tủ, học lệch, nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh cho thấy, đa số ý kiến cho rằng việc tổ chức bài thi thứ ba theo hình thức bài thi tổ hợp là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá theo năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng, dạy và học toàn diện.

“Tuy nhiên, để thực hiện ngay trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 là chưa phù hợp trong thời điểm hiện nay mà cần có lộ trình để các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh có đủ thời gian làm quen, chuẩn bị tâm thế và kiến thức cần thiết”, theo Sở GD&ĐT Sơn La.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến nêu trên, Sở GD&ĐT địa phương này xác định chưa tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức bài thi thứ ba theo hình thức bài thi tổ hợp trong năm nay nhằm tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp hơn.

Sở này cũng yêu cầu các trường học giảng dạy các môn bảo đảm đồng đều, hiệu quả, chất lượng, tránh dạy tủ và học tủ và chưa đưa ra phương án thi cho năm học 2026-2027.

Như vậy, đến thời điểm này, trong số các địa phương đã “chốt” phương án thi, đa số chọn thi 3 môn Văn, Toán, ngoại ngữ. Duy chỉ có Tuyên Quang chọn bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Hà Linh
#thi lớp 10 #Sơn La đề xuất bài thi tổ hợp #bài thi tổ hợp tuyển sinh lớp 10 #kỳ thi tuyển sinh lớp 10 áp lực #giáo dục Hà Nội

