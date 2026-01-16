Nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10, học sinh Hà Nội thấp thỏm chờ

TPO - Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Tại Hà Nội, học sinh, phụ huynh đứng ngồi không yên chờ Sở GD&ĐT công bố môn thi thứ ba nhưng theo thông tin mới nhất lãnh đạo Sở này sẽ “chốt” trước 31/3.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT được Bộ GD&ĐT trao quyền cho các tỉnh, thành phố quyết định phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, công bố kết quả thi.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên công bố phương án thi, trong đó lựa chọn Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh để tổ chức một kỳ thi tuyển chung.

Ngay sau đó là TP Đà Nẵng, Nghệ An, Huế cũng chọn phương án tổ chức thi tuyển với 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh để tuyển sinh. Việc công bố sớm môn thi thứ ba cũng như phương án tổ chức kỳ khiến học sinh, phụ huynh, các nhà trường an tâm dạy học.

Bên cạnh đó, một số địa phương chọn bài thi tổ hợp làm bài thi thứ ba. Theo phương án thi của tỉnh Tuyên Quang công bố, ngoài Ngữ văn, Toán, học sinh phải thực hiện bài thi Khoa học tự nhiên (tích hợp kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học) theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đặc biệt, thu hút sự quan tâm của nhiều người là phương án thi dự kiến của tỉnh Sơn La sẽ thi 8 môn để tuyển sinh lớp 10. Ngoài Toán, Ngữ văn, Sở GD&ĐT dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp gồm kiến thức nhiều môn như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh.

Học sinh Hà Nội dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Theo lí giải của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, trước đây các trường chủ yếu xét tuyển bằng học bạ và kết quả học sinh yếu, thiếu kiến thức. 4 năm gần đây tổ chức thi tuyển cố định 3 môn nên các nhà trường, học sinh đã ứng phó với thi cử bằng cách học lệch, học tủ. Do đó, phương án tổ chức bài thi tổ hợp nhằm đảm bảo kiến thức nền tảng ở bậc THPT.

Trên các diễn đàn, phụ huynh, học sinh bày tỏ sự hoang mang khi phải học quá nhiều môn để thi. Nhất là từ đầu năm học đến nay học sinh có tâm lí, chỉ thi 3 môn nên bất ngờ với phương án mới, trong khi chỉ còn ít tháng nữa kỳ thi sẽ diễn ra.

Thi môn tổ hợp, gây áp lực cho học sinh

Hà Nội là địa phương hằng năm có số lượng học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất cả nước với hơn 100.000 thí sinh. Năm nay có gần 140.000 em tốt nghiệp THCS, trong số đó, sẽ có những em lựa chọn đi học nghề tuy nhiên số này hằng năm không nhiều. Sức nóng, sự cạnh tranh suất học trường công đổ dồn về các trường THPT công lập nội đô.

Em Nguyễn Tú Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) chia sẻ, em rất mong ngóng phương án thi để dồn sức, tập trung vào các môn thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội rất áp lực với tỉ lệ cạnh tranh cao nên học sinh phải học ngày học đêm.

Theo nữ sinh, để thi tuyển vào lớp 10, em và các bạn đã luyện thi từ đầu lớp 8. Ngoài mục tiêu thi chuyên, em cũng đặt nguyện vọng vào trường THPT công lập top đầu, điểm tuyển sinh hằng năm cao chót vót.

“Bên cạnh đó, nhiều bạn giỏi cũng đặt nguyện vọng vào trường top đầu khiến cho sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn nên càng tiến gần kỳ thi em càng áp lực. Ngoài học chính, học thêm, hằng đêm, em còn phải thức học đến 1-2 giờ sáng, Tú Anh nói.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai, Hà Nội cho biết: "Khi một số địa phương đã công bố môn thi thứ ba, học sinh, phụ huynh của trường càng sốt ruột mong chờ. Nhất là khi một số tỉnh miền núi phía Bắc quyết định chọn bài thi thứ ba là môn tổ hợp, tổng hợp kiến thức nhiều môn khiến các em càng lo lắng. Chúng tôi hi vọng, môn thi thứ ba được Sở GD&ĐT công bố sớm, trong tháng 1 này hoặc chậm nhất là đầu tháng 2 để thầy cô và các em học sinh yên tâm ôn tập".

Ngoài ra, bà Hồng cũng cho rằng, Hà Nội công bố môn thi thứ ba sau các địa phương nên có sự cân nhắc phù hợp, tạo thuận lợi cho học sinh. Qua nắm bắt, đại đa số học sinh mong muốn, môn thi thứ ba nên là ngoại ngữ vì vừa phù hợp nguyện vọng đại đa số học sinh đồng thời phù hợp chủ trương đưa tiếng Anh dần dần thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. "Còn nếu bài thi thứ ba là tổ hợp Khoa học tự nhiên hay Lịch sử - Địa lí sẽ rất vất vả cho cả học sinh, thầy cô", bà Hồng nói.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, bài thi, môn thi thứ ba nên được công bố sớm để ổn định tâm lí học sinh. Các em có thể yên tâm vừa hoàn thành các môn học theo chương trình dưới sự quản lí chất lượng của trường học vừa tập trung ôn thi. Ngược lại, khi phương án thi, môn thi chưa được công bố, học sinh sẽ phải luyện thi tất cả các môn: Văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, ngoại ngữ nên rất vất vả.

Trên các diễn đàn, học sinh cũng chia sẻ nỗi lo lắng bài thi thứ ba của Hà Nội là môn thi tổ hợp vì lâu nay, nhiều em chỉ tập trung luyện thi 3 môn Toán, Văn, ngoại ngữ.

“Học để đảm bảo chương trình khác với việc ôn tập tiến tới các kỳ thi. Thực tế, ngoài Toán, Văn, ngoại ngữ, nhiều học sinh lo lắng sẽ thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử - Địa lí nên cứ đăng kí đi học thêm để không bị động. Đây là thực tế không cần thiết, gây thêm lo lắng, áp lực cho học sinh, tốn kém cho phụ huynh”, hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội nói.