Cen EcoTech ra mắt 100 suất học bổng chuyên viên chăm sóc - chuẩn bị nguồn lực đón đầu làn sóng “kinh tế bạc”

Khi tốc độ già hóa tăng nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bùng nổ, thị trường lao động trong nước đang thiếu nghiêm trọng nhân sự được đào tạo bài bản. Bằng việc đào tạo đội ngũ chuyên viên chăm sóc có kỹ năng và khả năng làm việc ngay, Cen EcoTech đang chuẩn bị nguồn nhân lực cho làn sóng “kinh tế bạc” – một lĩnh vực được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của xã hội.

Cen EcoTech mảnh ghép đào tạo nghề trong hệ sinh thái Cen Group

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, Cen Group đã mở rộng hệ sinh thái từ phân phối bất động sản sang đầu tư, vận hành và dịch vụ. Tuy nhiên, sự chuyển dịch đáng kể nhất không nằm ở quy mô ngành nghề mà ở cách tiếp cận: Cen không chỉ phát triển dự án, mà phát triển đất và người — nơi hạ tầng vật chất đi cùng năng lực con người để tạo ra giá trị bền vững.

Trường Cao đẳng Cen EcoTech được hình thành trong tư duy đó, như một nhánh mới trong hệ sinh thái, đảm nhiệm vai trò đào tạo nguồn nhân lực gắn trực tiếp với nhu cầu thật của xã hội và doanh nghiệp.

Nếu bất động sản tạo dựng không gian sống, thì giáo dục nghề tạo nên những con người có khả năng làm chủ cuộc sống. Và ở vai trò nào, Cen Group cũng lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc: giải quyết vấn đề của xã hội.

Thay vì mở nhiều ngành học và trông chờ thị trường tự hấp thụ, Cen EcoTech chọn hướng đi ngược dòng: chỉ đào tạo những nghề mà doanh nghiệp thực sự cần và xã hội đang thiếu. Mỗi chương trình được thiết kế với “đích đến” rõ ràng – không phải tấm bằng để lưu giữ, mà là kỹ năng để người học bước vào thị trường lao động một cách tự tin.

Nghề chăm sóc sức khỏe – từ xu hướng toàn cầu đến lựa chọn chiến lược

Già hóa dân số không còn là câu chuyện của riêng một quốc gia. Tại nhiều nước châu Á, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đã trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất.

Tại Thái Lan, với tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm khoảng 20% dân số và dự kiến trở thành “xã hội siêu già” vào năm 2035, quốc gia này đang chứng kiến sự bùng nổ các mô hình chăm sóc: nhà dưỡng lão tư nhân, trung tâm chăm sóc tại nhà đến bệnh viện mở rộng dịch vụ phi y tế. Một loạt chương trình đào tạo nghề chăm sóc được công nhận chính thức ra đời, nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường đang thiếu hụt trầm trọng. Ở đây, chăm sóc không còn được xem là công việc tự phát mà được chuẩn hóa thành nghề.

Hình ảnh một trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Chiang Mai, Thái Lan, điểm đến tham quan và tìm hiểu mô hình đào tạo, vận hành của đoàn Cen EcoTech.

Bức tranh của Thái Lan phản chiếu xu hướng đang lan rộng khắp châu Á: nghề chăm sóc sức khỏe không còn là lao động phổ thông mà đã trở thành một lĩnh vực cần kỹ năng bài bản, kỷ luật và nền tảng chuyên môn.

Việt Nam đang đi theo quỹ đạo tương tự, chỉ là ở giai đoạn sớm hơn. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên đã lên tới 14,2 triệu người năm 2024 và dự kiến gần chạm mốc 18 triệu người vào năm 2030. Đằng sau con số đó là nhu cầu dịch vụ tăng theo cấp số nhân: từ chăm sóc tại gia đến trung tâm dưỡng lão, từ hỗ trợ y tế cơ bản đến giám sát sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, tốc độ đào tạo nhân lực không theo kịp tốc độ già hóa. Nhiều cơ sở dịch vụ phải tuyển người không đúng chuyên môn để làm công việc đòi hỏi kỹ năng và thái độ nghề chuyên nghiệp. Sự thiếu hụt nhân lực tạo ra hệ quả dây chuyền: gia đình gánh thêm áp lực, doanh nghiệp khó mở rộng dịch vụ, còn người cao tuổi, nhóm dễ tổn thương nhất, không được chăm sóc đúng chuẩn.

100 suất học bổng đào tạo chuyên viên chăm sóc từ Cen EcoTech

Trong bối cảnh đó, Cen EcoTech triển khai 100 suất học bổng “Đào tạo miễn phí nghề Chuyên viên chăm sóc sức khỏe (CareGiver)”. Nhà trường xác định đây là hướng đi chiến lược khi triển khai đào tạo một ngành nghề vừa mang tính nhân văn, vừa phản ánh đúng nhu cầu lao động thực tế.

Đây được xem là bước nối tự nhiên giữa hệ sinh thái giáo dục và hệ sinh thái dịch vụ của Cen Group. Học viên được trang bị kỹ năng theo chuẩn chuyên môn, làm quen với quy trình chăm sóc người cao tuổi và môi trường dịch vụ thực hành – những yêu cầu cốt lõi để có thể bắt đầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chăm sóc người cao tuổi đã là một nghề được tôn trọng và chuyên nghiệp hóa tại Thái Lan. Chuyến khảo sát của Cen EcoTech tới đây là bước đầu tiên trên hành trình đưa tinh thần ấy về Việt Nam.

Khóa đào tạo Chuyên viên chăm sóc (CareGiver) có thời lượng linh hoạt, từ ba đến dưới sáu tháng, phù hợp với người trẻ vừa tìm nghề, người đang chuyển hướng công việc hoặc những người muốn tham gia thị trường lao động nhanh. Sau tốt nghiệp, học viên được tuyển dụng vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe và mô hình bất động sản điều dưỡng do Cen Group vận hành, đảm bảo đầu ra rõ ràng thay vì để người học tự xoay xở giữa thị trường cạnh tranh.

Ý nghĩa của chương trình không dừng ở việc tạo ra lực lượng nhân sự cho một ngành đang thiếu hụt, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp bền vững cho những người muốn xây dựng thu nhập ổn định và phát triển kỹ năng lâu dài. Khi đào tạo gắn với thực hành và đầu ra được đảm bảo, người học bước vào nghề với tâm thế chủ động, còn hệ sinh thái Cen Group có thêm nguồn lực để phát triển các dịch vụ chăm sóc – mảnh ghép quan trọng trong chiến lược “kinh tế bạc” đang hình thành ở Việt Nam.

