Nhiệm vụ 'đặc biệt' của Trung đoàn 375 trong công tác bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng

TPO - Thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được giao nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn tại các địa điểm lưu trú của các đoàn đại biểu, Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước, những hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng trong khuôn khổ Đại hội.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, Trung đoàn 375 đã chủ động tổ chức khảo sát thực tế tại các khách sạn, nơi lưu trú tập trung của các đoàn đại biểu do đơn vị đảm nhiệm bảo vệ. Công tác kiểm tra tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ cảnh vệ như, đặc điểm địa hình, cơ sở vật chất, hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy, các tuyến đường ra vào và những nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến công tác bảo vệ.

Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng các phương án bảo vệ sát thực tế, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và an toàn tuyệt đối.

Nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, ngày 15/1/2026, Trung đoàn 375 phối hợp với Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị. Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Giáp, Trưởng phòng Tham mưu, tác chiến đã quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm, yêu cầu cụ thể đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của hai Trung đoàn trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, nắm chắc phương án, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các địa điểm lưu trú của các đoàn đại biểu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.