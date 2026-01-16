Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt trong phiên xử YouTuber Đinh Thị Lan

Sáng nay 16/1, TAND khu vực 7 - TPHCM xét xử công khai bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976, chỗ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ, TPHCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khoảng 8h40, xe ô tô của Cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bà Đinh Thị Lan đến tòa án, cảnh sát nhanh chóng đưa bà Lan vào phòng xét xử.

Trước đó, HĐXX đã triệu tập những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (cùng địa chỉ phường Phú An, TPHCM); Công ty CP Đại Nam; Quỹ Từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (phường Phú An, TPHCM); người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án... Tuy nhiên, vợ chồng bà Phương Hằng không có mặt.

Cáo trạng vụ án cho biết, bà Đinh Thị Lan bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 BLHS.

Bà Đinh Thị Lan tại phiên tòa sáng 16/1.

Cáo trạng nêu rằng, bà Đinh Thị Lan bị cáo buộc là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888. Bị can này sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 clip và phát tán trên mạng xã hội. Nội dung các clip này sai sự thật, thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, bà Đinh Thị Lan đã vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cáo trạng cũng cho biết, ban đầu bà Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do bị can này ghi hình tại chỗ ở của mình và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, bà Đinh Thị Lan sau đó thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn với nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ xác định bà Đinh Thị Lan là người đăng tải các video nêu trên.

Đến đúng 9h sáng, HĐXX bắt đầu xét xử.