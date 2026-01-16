Bắt quả tang chủ nhà trọ và 15 người xóc bầu cua

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện chủ nhà trọ và 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền tại phường Hoài Nhơn.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định đối với vụ đánh bạc dưới hình xóc đĩa trên địa bàn phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng trong vụ đánh bạc.

Khoảng 15h ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn kiểm tra hành chính nhà trọ Quốc Việt (phường Hoài Nhơn) phát hiện bắt quả tang bà Nguyễn Thị Phú (trú phường Hoài Nhơn, chủ nhà trọ) cùng 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng có 73 triệu đồng (trên chiếu bạc 18 triệu đồng). Tang vật thu giữ gồm tiền mặt, tô kim loại, hạt xúc xắc, tấm bầu cua... dùng để đánh bạc. Các đối tượng bị bắt cư trú ở các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai và cả tỉnh Khánh Hoà.