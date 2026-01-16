Bắt đối tượng đốt nhà trọ làm 7 người mắc kẹt ở Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc đã đốt chăn, màn ở căn phòng tầng 3, gây ra vụ cháy nhà trọ ở phường Hà Đông, TP Hà Nội làm 7 người mắc kẹt.

doi-tuong.jpg
Đối tượng Chúc bị tạm giữ.

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 7 người mắc kẹt ở phường Hà Đông, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó vào rạng sáng ngày 14/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Vụ cháy được dập tắt kịp thời và không gây thiệt hại về người.

1.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế 1 nam thanh niên (là Nguyễn Văn Chúc) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy.

Thanh Hà
