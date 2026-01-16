Nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Ôn lại lịch sử hào hùng của phong trào Đồng Khởi, ông Nguyễn Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi cho biết, cách nay 66 năm, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo Nhân dân vùng lên, làm nên cuộc Đồng Khởi thần kỳ vào ngày 17/1/1960, mở màn tại 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre cũ) - nay là xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long. Cuộc Đồng Khởi giành thắng lợi lớn, sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh, rồi tới các tỉnh thành miền Nam, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Đồng Khởi. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, tinh thần Đồng Khởi Bến Tre không dừng lại ở ký ức lịch sử, đã và sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Vĩnh Long mới. Tinh thần Đồng Khởi trở thành nguồn động lực, phương pháp hành động chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Theo bà Yến, lan tỏa tinh thần Đồng Khởi hôm nay chính là lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lan tỏa quyết tâm biến chủ trương, nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể.

Bà Yến đề nghị xã Đồng Khởi tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, Ban Quản lý hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) và UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Cầu Mỏ Cày, chào mừng 66 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi. Cầu Mỏ Cày có tổng mức đầu tư hơn 2.155 tỷ đồng, thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu phục vụ khai thác đường thủy.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình về nguồn và họp mặt truyền thống tại Khu di tích lịch sử xã Đồng Khởi, với sự tham gia của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 20 nhân chứng lịch sử thuộc “Đội quân tóc dài” huyền thoại, các cựu chiến binh đơn vị Bộ đội Thu Hà và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ qua các thời kỳ. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị trao tặng 2 mái ấm tình thương cho hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.