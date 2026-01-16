Sau cú ôm cua, xe đầu kéo 'phơi bụng' nằm chềnh ềnh trên đường ở TPHCM

TPO - Sau khi ôm cua, vừa ra khỏi vòng xoay Tân Hiệp (TPHCM), chiếc xe đầu kéo container bị lật ngang. Người đi đường kíp thời giải cứu tài xế ra khỏi cabin.

Sáng 16/1, một chiếc xe đầu kéo container đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ phường Bình Dương đi phường Tân Khánh thì bị lật.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo nói trên do tài xế P.G.N. (SN 1986, quê Thanh Hóa) điều khiển, khi vừa qua khoải vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TPHCM) thì bất ngờ mất lái chao đảo rồi lật ngang trên đường.

Xe đầu kéo container lật giữa đường

Thời điểm xe đầu kéo bị lật, người tham gia giao thông tương đối vắng nên không gây thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đi đường chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế ra khỏi cabin.

Tại hiện trường, xe container lật ngang nằm trên đường ĐT.746, sát dải phân cách, hư hỏng nặng.

Hai xe cẩu lớn được điều đến hiện trường để di chuyển xe đầu kéo container

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến xử lý hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.