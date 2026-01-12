Ô tô bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 3 người nhập viện

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh đã khiến xe ô tô bị bẹp dúm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 9h10' sáng nay, tại Km577+800 quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, xe container BKS 99C – 077.53 đi trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 38A – 580.97, xe ô tô tải mang BKS 29E – 350.40 và xe ô tô khách mang BKS 17B – 012.66, di chuyển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Xe ô tô bẹp dúm sau va chạm.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác cứu hộ.

Sau vụ tai nạn liên hoàn, xe ô tô BKS 38A – 580.97 mắc kẹt vào gầm xe ô tô tải BKS 29E - 350.40.

Tại hiện trường, xe ô tô gần như hư hỏng toàn bộ, phần đầu bị bẹp dúm. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường, phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ. Xe cứu hộ giao thông đã được huy động tới hiện trường để giải cứu xe ô tô con.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.