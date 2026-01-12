Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 3 người nhập viện

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh đã khiến xe ô tô bị bẹp dúm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 9h10' sáng nay, tại Km577+800 quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, xe container BKS 99C – 077.53 đi trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 38A – 580.97, xe ô tô tải mang BKS 29E – 350.40 và xe ô tô khách mang BKS 17B – 012.66, di chuyển cùng chiều phía trước.

2414939740237058646-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.
2414939740237058646.jpg
Xe ô tô bẹp dúm sau va chạm.
a-nan-tai1-1213.jpg
Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác cứu hộ.

Sau vụ tai nạn liên hoàn, xe ô tô BKS 38A – 580.97 mắc kẹt vào gầm xe ô tô tải BKS 29E - 350.40.

Tại hiện trường, xe ô tô gần như hư hỏng toàn bộ, phần đầu bị bẹp dúm. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường, phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ. Xe cứu hộ giao thông đã được huy động tới hiện trường để giải cứu xe ô tô con.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #tai nạn #tai nạn liên hoàn #ô tô bẹp dúm #Ô tô bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn #3 người bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục