Công an Hà Nội giới thiệu Thiếu tướng Dương Đức Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - 100% cử tri của Công an TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, các ý kiến đều khẳng định 2 nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH và tái cử HĐND Thành phố đều là những đồng chí lãnh đạo Công an TP Hà Nội trưởng thành từ cơ sở, có đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, trách nhiệm hết lòng, hết sức với công việc; đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ, nếu được cử tri trong Công an TP Hà Nội tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được cử tri Thủ đô tin tưởng bầu làm Đại biểu HĐND Thành phố, ông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Công an nhân dân; tích cực lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng chính quyền Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cử tri và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

"Với tất cả trách nhiệm, danh dự và niềm tự hào của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng; tôi cam kết nói đi đôi với làm, chịu sự giám sát của nhân dân; hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tin tưởng, lựa chọn” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Thiếu tướng Dương Đức Hải trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và cử tri đã quan tâm, dành thời gian tham dự Hội nghị, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, với tinh thần lắng nghe, cầu thị và trách nhiệm trước cử tri - Thiếu tướng Dương Đức Hải cam kết nếu được cử tri trong Công an thành phố tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử ĐBQH TP Hà Nội sẽ chủ động, tích cực, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động lập pháp của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của ĐBQH đối với Thủ đô Hà Nội, quan tâm, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ứng cử.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng nhấn mạnh trách nhiệm gắn bó với cơ quan, đơn vị và lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Dương Đức Hải.

“Không bao giờ được quên ơn dân – Luôn tôn trọng ý chí, quyền lợi của cử tri trong nhiệm vụ xây dựng pháp luật và giám sát thi hành pháp luật. Đó chính là “kim chỉ nam” trong quá trình công tác và chương trình hành động của tôi, nếu được cử tri thành phố Hà Nội tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XVI” - Thiếu tướng Dương Đức Hải khẳng định.

Hội nghị Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội mở rộng đã tiến hành biểu quyết và thống nhất giới thiệu 2 nhân sự nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố, với tỷ lệ 100% đại biểu dự hội nghị tán thành.