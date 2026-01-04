Hà Nội triển khai phương án chống ùn tắc khi người dân quay lại Thủ đô

TPO - Dự báo chiều 4/1, người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng cao, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm.

Lực lượng CSGT Hà Nội điều tiết giao thông trên các tuyến đường.

Ngày 4/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết lực lượng CSGT toàn thành phố đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Trên các tuyến Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Đội CSGT đường bộ số 5 duy trì quân số ứng trực, kết hợp tuần tra lưu động và theo dõi lưu lượng phương tiện qua hệ thống camera AI. Dữ liệu hình ảnh được cập nhật theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt.

Còn tại cửa ngõ phía Nam, nơi tập trung các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm, lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... ngay từ sớm Đội CSGT đường bộ số 14 triển khai lực lượng trên các tuyến Giải Phóng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, khu vực Ngọc Hồi - Pháp Vân.

Ngoài việc bố trí cán bộ trực tiếp chỉ huy giao thông, các Đội CSGT địa bàn phối hợp với Đội Chỉ huy đèn tín hiệu giao thông khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI để đo đếm chính xác lưu lượng phương tiện, qua đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm trong các khung giờ cao điểm chiều và tối.

Song song với công tác điều tiết, lực lượng chức năng đã chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trong thời điểm cao điểm sau kỳ nghỉ lễ.

Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội trong công tác tháo gỡ các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án giao thông thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, thảm lại mặt đường, dỡ bỏ rào chắn để thông tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km185 đến Km186+400, đồng thời hoàn thiện tổ chức giao thông như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo.

"Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ khu công nghiệp Ngọc Hồi hướng về trung tâm thành phố đã được đưa vào khai thác với 4 làn xe, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Nam thành phố” - Trung tá Hoàng thông tin.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ rào chắn thi công tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, tổ chức thông xe từ ngõ 15 Ngọc Hồi nối ra Quốc lộ 1B và kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt.

Hệ thống camera AI hỗ trợ lực lượng CSGT điều tiết giao thông.

Trên các tuyến vành đai và cửa ngõ phía Tây, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí lực lượng trên Quốc lộ 6, trục Nguyễn Trãi - Hà Đông, đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát trên tuyến Vành đai 3 trên cao, chủ động xử lý các sự cố, va chạm giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, bến xe Mỹ Đình và các tuyến kết nối ra vào thành phố, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết đã tăng cường lực lượng từ chiều 3/1, duy trì xuyên suốt trong ngày 4/1, phối hợp với công an cơ sở và các lực lượng liên quan để phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân quay trở lại Thủ đô.

Theo đánh giá của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn Thành phố cơ bản được bảo đảm. Lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các tuyến, cửa ngõ trọng điểm.

Cùng với công tác điều tiết, phân luồng, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào vận tải hành khách, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi lưu lượng phương tiện giảm, giao thông trên địa bàn thành phố trở lại ổn định hoàn toàn.