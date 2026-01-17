Đường phố Lâm Đồng, Khánh Hòa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.