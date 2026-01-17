Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đường phố Lâm Đồng, Khánh Hòa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thái Lâm - Phùng Quang

TPO - Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tp-9.jpg
Những ngày này, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.﻿
tp-15.jpg
tp-11.jpg
tp-10.jpg
tp-13.jpg
Khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng và phấn khởi.
tp-8.jpg
Cổng UBND phường rực rỡ bởi cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay.
tp-5.jpg
Cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Triển lãm giới thiệu 250 tranh cổ động, pa-nô, trong đó có 120 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc.
tp-10.jpg
Các hoạt động của tỉnh Lâm Đồng góp phần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
tp-14.jpg
Thông qua ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc, tranh cổ động khẳng định niềm tin﻿ tuyệt đối của Nhân dân ta với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
tp-3.jpg
Tại tỉnh Khánh Hòa, các tuyến đường ở Nha Trang cũng rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
tp-1.jpg
Nhiều người dân Nha Trang cảm nhận rõ không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi tinh thần hướng về Đại hội lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
tp-4.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mạnh (trú ở phường Nha Trang) chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, gần dân và lắng nghe dân. Cùng với đó, Đại hội có thể ban hành những chủ trương đúng đắn, sát với thực tiễn, tập trung vào phát triển kinh tế bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống cho Nhân dân".
Thái Lâm - Phùng Quang
#Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng #Nha Trang #Khánh Hòa #Lâm Đồng #cờ hoa #chào mừng #rực rỡ

Xem thêm

Cùng chuyên mục