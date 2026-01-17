Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

TPO - Sáng 17/1, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. Với quy mô 2.600 giường bệnh và 1.100 căn hộ chuyên biệt, dự án góp phần hình thành sự phát triển nền "kinh tế bạc", giải quyết áp lực già hóa dân số đang gia tăng.

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội, và lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương...

Dự án do liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS làm chủ đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi, không chỉ là vấn đề y tế mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh tuổi thọ bình quân của người dân Việt Nam ngày càng tăng.

Tổng Bí thư nhận định, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế - xã hội sẽ đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương để ứng phó với tình trạng già hóa dân số, xem đây là trụ cột của phát triển bền vững.

Đánh giá về tầm nhìn chiến lược của dự án, Tổng Bí thư khẳng định khu phức hợp y tế thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn. Dự án góp phần hình thành sự phát triển nền "kinh tế bạc", trong đó chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa là mục tiêu an sinh xã hội vừa là động lực thúc đẩy mô hình dịch vụ y tế, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ. "Dự án có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế dẫn đầu cả nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công dự án. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ghi nhận và đánh giá sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp trong dự án này là rất đáng trân trọng, phù hợp với chủ trương phát huy mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng.

Để dự án về đích đúng hẹn, Tổng Bí thư đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi; đồng thời tăng cường giám sát để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đối với các đơn vị tham gia, Tổng Bí thư yêu cầu giữ vững y đức, lấy lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm, đầu tư bài bản, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo quy hoạch, dự án này được chia làm hai phân khu chức năng chính với quy mô đồng bộ. Phân khu 1 (tại lô D1) có diện tích nghiên cứu khoảng 15 ha , được quy hoạch là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu với quy mô khoảng 2.600 giường bệnh. Hạt nhân của phân khu này là bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò "trục xương sống", kết nối với các chuyên khoa mũi nhọn như ung bướu, ghép tạng, lão khoa và trung tâm quốc tế. Song song đó là hệ thống viện nghiên cứu, giảng đường và ký túc xá phục vụ khoảng 10.000 sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở Phân khu 2 (tại lô B3), nơi được thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi. Trên diện tích 0,7 ha, chủ đầu tư sẽ xây dựng khối đế 6 tầng cùng 2 tòa tháp cao 35 tầng, cung cấp 1.100 căn hộ dưỡng lão cao cấp.

Dự kiến, cụm bệnh viện mới sẽ hoàn thành vào năm 2028 để tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở hiện hữu và toàn bộ tổ hợp sẽ "về đích" vào năm 2030.