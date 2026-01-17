Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội trợ cấp 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phùng Linh
TPO - LĐLĐ TP Hà Nội chỉ đạo công đoàn các cấp rà soát, lập danh sách và trực tiếp hỗ trợ khoảng 60.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 1 triệu đồng/người.

Nhằm kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết, bám sát nhu cầu thực tế của người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

z4027471662809-05033fe088195aaf1de4df4f92bf4f6d.jpg
Chợ Tết Công đoàn luôn được công nhân, lao động mong chờ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Theo kế hoạch, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” dự kiến được tổ chức trong vào ngày 7/2 với nhiều nội dung hỗ trợ trực tiếp. Trong đó, hàng trăm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận trợ cấp tiền mặt 1 triệu đồng/người, kèm quà Tết và voucher mua hàng, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong dịp cuối năm.

Song song với đó, “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho người lao động. Tại chợ Tết, công đoàn tổ chức các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng”, phát phiếu mua hàng trị giá từ 500.000 đồng, góp phần giúp người lao động có thêm điều kiện chuẩn bị Tết đầy đủ hơn.

Bên cạnh các chương trình tập trung, LĐLĐ TP Hà Nội chỉ đạo công đoàn các cấp rà soát, lập danh sách và trực tiếp hỗ trợ khoảng 60.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 1 triệu đồng/người. Các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc gặp khó khăn đột xuất được ưu tiên xem xét hỗ trợ kịp thời.

Đối với nhu cầu đi lại dịp Tết, công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hình thức hỗ trợ vé tàu, xe hoặc tổ chức xe đưa người lao động về quê ăn Tết. Với những người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết ngay tại doanh nghiệp, bảo đảm người lao động đón Tết an toàn, ấm áp.

Cùng với chăm lo Tết, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu công đoàn các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tập trung vào tiền lương, tiền thưởng và các khoản hỗ trợ dịp Tết. Người sử dụng lao động được yêu cầu thông tin sớm, đầy đủ về kế hoạch trả lương, thưởng, nâng lương và các chế độ hỗ trợ để người lao động nắm rõ. Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt ý kiến, kiến nghị của người lao động, kịp thời phối hợp giải quyết, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến tranh chấp trong dịp Tết.

Phùng Linh
