Giới thiệu Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Cử tri Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố nhất trí giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Chiều 16/1, Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

21.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là trách nhiệm lớn với Đảng, Nhà nước, thành phố và cử tri.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cam kết, nếu được bầu làm ĐBQH sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm và có những ý kiến đóng góp chất lượng vào hoạt động của Quốc hội; tham gia vào những Luật, Nghị quyết và những quyết sách lớn của thành phố. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát những Luật, Nghị quyết của Quốc hội và vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Kết quả biểu quyết, 100% cử tri có mặt thống nhất giới thiệu đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, cơ quan UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị, 100% cử tri đã nhất trí giới thiệu ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND thành phố, cùng hai phó chủ tịch là ông Dương Đức Tuấn và Nguyễn Mạnh Quyền ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Hiếu - Trần Hoàng
