Ùn tắc hàng giờ qua cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội

TPO - Chiều 16/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) giữa xe loại 16 chỗ và xe vệ sinh môi trường khiến giao thông ùn dài hàng cây số suốt nhiều giờ.

un-tac.jpg
Nhiều người cho biết, đến tối giao thông vẫn ùn dài theo hướng vào trung tâm thành phố.

Theo người dân, hơn 16h cùng ngày, tại cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa xe loại 16 chỗ và xe vệ sinh môi trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giữa cầu, ở làn ngoài. Tại hiện trường, 2 xe hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, vụ tai nạn khiến giao thông ùn dài hàng cây số theo hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội.

un-tac-1-7418.jpg
Một tài xế cho biết, đến hơn 18h xe ô tô 16 chỗ vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường.

Một người dân cho biết, họ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển qua quãng đường vài cây số.

"Lúc tôi đi qua là hơn 18h, xe 16 chỗ vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường. Cảnh sát có mặt để giải quyết vụ việc" - người dân chia sẻ.

un-tac-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
3a41ac7d-d60e-4be3-a9ec-09a3f7246a29.jpg
Trên bản đồ hướng về trung tâm thành phố lúc hơn 19h vẫn báo ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 19h cùng ngày, khu vực hướng vào trung tâm thành phố qua cầu Nhật Tân vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thanh Hà
