Huế: Khách uống cà phê chạy tán loạn khi đối tượng đàn ông cầm rựa rượt chém người

TPO - Một vụ rượt chém người xảy ra tại quán cà phê ven sông trên đường Lê Lợi (TP. Huế) khiến nhiều khách hàng, nhân viên bỏ chạy. Công an phường Thuận Hóa đã vào cuộc xác minh, truy xét người liên quan.

Ngày 16/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí giống dao rựa rượt đuổi người trước một quán cà phê ven bờ nam sông Hương, trung tâm TP. Huế. Sự việc khiến nhân viên phục vụ và khách hàng có mặt tại quán hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn.

L.V.H. dùng dao rựa rượt chém người tại quán cà phê ở Huế (ảnh cắt từ clip).

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, khoảng 12h20 cùng ngày, Công an phường tiếp nhận tin báo xảy ra vụ đánh nhau tại quán cà phê khu vực bến thuyền số 5, đường Lê Lợi, cạnh sông Hương, nên đã nhanh chóng có mặt để xác minh, làm rõ.

Người trong quán cà phê hoảng loạn tháo chạy (ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu xác định, thời điểm trên, anh V.T.D. (SN 2000, trú kiệt 197 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa) ngồi uống cà phê cùng anh H.Đ.Q.T. (SN 2003, trú đường Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa) và L.V.H. (trú xã Bình Điền). Trong quá trình nói chuyện, giữa anh D. và H. phát sinh mâu thuẫn.

Hậu quả, anh D. bị H. dùng rựa rượt chém gây thương tích và được đưa đi cấp cứu sau đó. Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, lực lượng chức năng hiện tiếp tục truy xét, làm việc với người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.