Thủ tướng: Chậm nhất ngày 9/2 phải ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM

TPO - Thủ tướng đặt mục tiêu, chậm nhất ngày 9/2 sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Tòa án chuyên biệt.

Không phải là "cuộc đua hình thức"

Chiều 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam chủ động định vị vai trò mới trong mạng lưới tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu. Điều này đòi hỏi quá trình thay đổi tư duy "tham gia" sang "kiến tạo vị thế"; từ cách làm "cục bộ" sang cách làm "hệ sinh thái"…

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là xây một khu vực hay một vài tòa nhà, càng không phải là "cuộc đua hình thức". Đây là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái thể chế – thị trường - hạ tầng - con người - quản trị thông minh.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm tài chính quốc tế; kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế là việc mới, song Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ các thách thức như: cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực tài chính – công nghệ; hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống – làm việc chuẩn quốc tế còn cần kế hoạch cụ thể hơn, nguồn lực rõ hơn.

Thể chế phải vượt trội, khác biệt

Thủ tướng lưu ý, cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Cũng theo Thủ tướng, muốn có Trung tâm Tài chính Quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc phải lấy hạ tầng làm nền tảng. Hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông – chia sẻ thông tin.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, hai thành phố xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Thủ tướng đặt mục tiêu, chậm nhất ngày 9/2 tới đây sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Tòa án chuyên biệt.