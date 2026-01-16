Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được: Dám làm, dám chịu trách nhiệm để tăng trưởng trên 10%

TPO - Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh mục tiêu thành phố phải phấn đấu GRDP tăng trên 10%. Để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hệ thống chính trị thành phố cần quyết tâm, quyết liệt, không đùn đẩy, không né tránh, không sợ sệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ngày 16/1, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổng kết hoạt động Đảng bộ 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa, triển khai chủ đề năm 2026 của thành phố “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Trong đó cần chú trọng khơi thông, tận dụng tối đa những thuận lợi của thể chế từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) để phát triển thành phố. Ông Được lưu ý, bên cạnh khơi thông lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, hạ tầng, thủ trưởng của từng ngành, địa phương cần tham mưu đề xuất thêm các lĩnh vực cần khơi thông, giúp thành phố có thể chế đủ mạnh để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm là một siêu đô thị, trung tâm kinh tế lớn, cực tăng trưởng của cả nước như kỳ vọng của Trung ương. “Phải tìm tòi, khơi thông những động lực mới vì chúng ta đang đóng vai trò dẫn dắt”, ông nói.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhấn mạnh mục tiêu thành phố phải phấn đấu GRDP tăng trên 10%. Để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hệ thống chính trị thành phố cần quyết tâm, quyết liệt, không đùn đẩy, không né tránh, không sợ sệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông đề nghị các cấp, các ngành căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ của thành phố để xây dựng thành nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị mình.

Đề cập đến các công trình đột phá của TPHCM năm 2026 và nhiệm kỳ, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phải chuẩn bị hồ sơ để triển khai ngay từ đầu năm, chậm nhất trong tháng 1 phải giao ngân sách để khởi công tất cả các công trình đã có trong kế hoạch. Ông Được lưu ý cần tránh tình trạng đến tháng 5 mà chưa giao hết ngân sách, đến khi giao thì cơ quan thụ hưởng bị “bội thực”, dẫn đến kết quả đầu tư công kém.

Ông đề nghị đội ngũ cán bộ thành phố phải ra sức bằng hành động cụ thể, giải pháp khả thi, tiến độ rõ ràng, rõ người rõ việc và rõ trách nhiệm, rõ kết quả. “Đảng bộ UBND TPHCM không chỉ thực hiện nghị quyết mà phải biến nghị quyết thành giá trị thực, thành công trình, dự án, thành quả cụ thể và thành niềm tin, niềm vui của nhân dân và của doanh nghiệp”, ông Được nói.

Trước thềm Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố phải tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần nghĩa tình để gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng những thành quả của sự phát triển. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta thu ngân sách lớn, tăng trưởng tốt, đầu tư phát triển tốt nhưng nhân dân không thấy cái gì cụ thể thì không được. Nhân dân phải thừa hưởng được những kết quả cụ thể từ sự phát triển đó thì mới trọn vẹn”, ông Được nói.

Thu hút vốn đầu tư tư nhân từ 35-40%

Trao đổi tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - nhấn mạnh 20 nhiệm vụ UBND TPHCM giao yêu cầu phải thực hiện và hoàn thành dứt điểm trong quý I/2026. Trong đó thành phố đặc biệt lưu ý đẩy nhanh tiến độ vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, thành lập Khu thương mại tự do, quy hoạch đặc khu Côn Đảo, Thành phố Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

Ông Thảnh cũng nêu rõ yêu cầu của việc phát huy hiệu quả Nghị quyết 68 và Nghị quyết 260 về thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân vào các dự án trọng điểm, chiến lược của thành phố, chú trọng các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa - xã hội và các dự án có giá trị đầu tư cao, công nghệ mới, tiên tiến và không thâm dụng lao động, các dự án năng lượng xanh.

“Nội dung này chúng ta đã tổ chức thực hiện rất tốt trong những ngày đầu tiên của năm 2026, điển hình là hôm qua (15/1) tổng vốn đầu tư công cũng như thu hút của các nhà đầu tư chiến lược và đầu tư các dự án lớn của thành phố đã đạt mức 240.000 tỷ đồng. Với những chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào việc thu hút vốn đầu tư tư nhân trong nhiệm kỳ đạt giá trị từ 35-40%. Đây là chỉ tiêu rất thách thức nhưng những nội dung mới mở ra từ Nghị quyết 260 dành cho thành phố cũng như các lợi thế có được từ 3 vùng, 3 địa phương sau sáp nhập thì chúng ta hoàn toàn có khả năng đạt được”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.