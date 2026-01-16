Chủ tịch TPHCM nói về việc 'gỡ từng bước' để giảm kẹt xe, ngập nước

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông, trong khi đó vấn đề ngập nước là bài toán khó nhưng sẽ nỗ lực từng bước tháo gỡ.

Sáng 16/1, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổng kết hoạt động Đảng bộ 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - nhìn nhận năm 2025, kinh tế – xã hội TPHCM đã đạt nhiều điểm sáng và thành tựu, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm đều đạt và vượt cao. Dù tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng nhưng nền tảng để hướng tới tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là rất rõ ràng.

Ông Nguyễn Văn Được trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Được cho biết, động lực tăng trưởng sắp tới chủ yếu đến từ đầu tư công và huy động nguồn lực ngoài ngân sách, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tỷ lệ vốn xã hội đóng góp vào GRDP đạt 30-45%. Mới đây, thành phố đã khởi công 4 công trình lớn với tổng vốn gần 10 tỷ USD và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục khởi công hàng loạt công trình. Riêng năm 2026 dự kiến bố trí khoảng 150.000 tỷ đồng cho đầu tư công từ ngân sách, tạo cơ sở vững chắc để đạt chỉ tiêu GRDP. Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh kết quả ấn tượng về thu ngân sách khi lần đầu tiên trong lịch sử, thu ngân sách TPHCM vượt mốc 802.000 tỷ đồng.

Ông Được cho biết, với sự đồng hành của doanh nghiệp, niềm tin vào tiềm năng và triển vọng của thành phố ngày càng được củng cố. Nhiều vấn đề điểm nghẽn như các khu “đất vàng” bỏ hoang đang dần được tháo gỡ, trước mắt là đầu tư các công viên công cộng phục vụ người dân đón Tết, tạo hiệu ứng tích cực về chính trị và xã hội, hợp ý Đảng - lòng dân. Đặc biệt, việc chuyển tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy quản trị được xem là bước tiến quan trọng, là nền tảng cho phát triển.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội) là cú hích, động lực lớn cho tăng trưởng, giúp rút ngắn thời gian thu hút dự án từ vài năm xuống chỉ còn vài tuần, tạo niềm tin để phấn đấu năm 2026 tăng trưởng trên 10%.

Bên cạnh những điểm sáng, ông Nguyễn Văn Được cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Ông cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông, trong khi đó vấn đề ngập nước là bài toán khó nhưng sẽ nỗ lực từng bước tháo gỡ.

“Nếu làm tốt việc phát triển giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thu hút đầu tư thế hệ mới, đồng thời di dời các khu công nghiệp ô nhiễm, thu hút ngành nghề công nghệ cao, ô nhiễm môi trường và kẹt xe sẽ từng bước được kéo giảm”, ông Được nhấn mạnh.