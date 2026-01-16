Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM xử lý kỷ luật 8 đảng viên sai phạm

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ra thông cáo báo chí về kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lần thứ 2 và lần thứ 3, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với 2 đảng viên là ông Hoàng Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và ông Vũ Đức Thiệu - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Hai cá nhân này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, vi phạm của ông Hoàng Văn Tân và ông Vũ Đức Thiệu là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với 2 đảng viên là ông Trần Tấn Ba - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình (cũ) và ông Lê Tuấn Anh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Công an phường An Phú.

Ông Trần Tấn Ba đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc theo dõi phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu hồi tài sản do sử dụng trái phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của ông Trần Tấn Ba đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Ông Lê Tuấn Anh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Kỷ luật Cảnh cáo 4 đảng viên

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 đảng viên, gồm:

Ông Võ Hồng Bào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Huỳnh Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Võ Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Hà Tấn Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Phòng Xuất nhập cảnh Công an thành phố, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong giai đoạn công tác tại tỉnh Bình Dương (cũ), các đảng viên đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo Quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, để đơn vị, cán bộ, đảng viên và bản thân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Ngô Tùng
#Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM #kỷ luật đảng viên #sai phạm #Cảnh cáo #Khai trừ #vi phạm nghiêm trọng

