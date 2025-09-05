Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đắk Lắk khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên vi phạm

Huỳnh Thủy
TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông tin về kết quả kỳ họp lần thứ 36.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên. Cụ thể, ông Lê Văn Hoàng Lâm (đảng viên Chi bộ UBND thuộc Đảng bộ xã Ea Súp, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Ông Lê Phạm Bình (đảng viên Chi bộ UBND thuộc Đảng bộ xã Ea Súp, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Đặng Công Tạo (đảng viên Chi bộ tổ dân phố Đoàn Kết thuộc Đảng bộ xã Ea Súp trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Vũ Văn Quảng (đảng viên Chi bộ thôn 1 - Ya Tờ Mốt thuộc Đảng bộ xã Ya Tờ Mốt, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Lê Mạnh Hùng (đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế thuộc Đảng bộ xã Liên Sơn Lắk, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Nguyễn Văn Hiền (đảng viên Chi bộ Công an xã Hòa Tân Đông trong thời gian giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Đông Hòa) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 trường hợp trên.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khai trừ đảng viên vi phạm #kỷ luật Đảng #Vi phạm quy định đảng viên #UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk #đảng viên vi phạm pháp luật #xử lý kỷ luật Đảng #tham nhũng tiêu cực #bảo vệ uy tín tổ chức đảng #quy định xử lý đảng viên

