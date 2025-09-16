Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khai trừ nhiều đảng viên vi phạm trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Trường Phong
TPO - Ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ 68, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chủ trì hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội xác định, Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng; Thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát; Buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên; dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

tienphong-169hoangtrongquyet.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết. Ảnh: HNM.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đối với: Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ (Khoa điều trị bắt buộc nam, Khoa điều trị bắt buộc nữ, Khoa giám định) nhiệm kỳ 2022-2025, bằng hình thức Cảnh cáo. Thi hành kỷ luật đối với 2 chi ủy chi bộ (phòng Khối chuyên môn, phòng Khối hậu cần) nhiệm kỳ 2022-2025, bằng hình thức Khiển trách.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, gồm:

Ông Trần Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Lâm Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện trưởng; bà Lê Thị Hải Hà - Đảng ủy viên, Điều dưỡng viên, phòng Kế hoạch tổng hợp; ông Dương Văn Biết - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa giám định;

Ông Đỗ Khắc Doanh- Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Vũ Thị Ngọc - Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nam; ông Tạ Trung Kiên - Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ; ông Nguyễn Đức Hinh - Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nữ.

Ông Nguyễn Tô Hiệu - Chi ủy viên chi bộ, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Nguyễn Thị Thu Hoài - đảng viên, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; bà Tạ Thị Ngọc - đảng viên, Điều dưỡng viên, Khoa giám định; bà Trần Thùy Linh - đảng viên, Điều dưỡng viên, Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Nguyễn Thị Thúy - đảng viên, Điều dưỡng viên điều trị bắt buộc nam; bà Đinh Thị Thủy - đảng viên, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nữ.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên liên quan.

Trường Phong
