Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Xe ô tô gắn logo Audi bốc cháy ngùn ngụt ở hầm chui Thanh Xuân

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 17/1, xe ô tô gắn logo Audi di chuyển qua hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ bốc khói nghi ngút, tài xế phát hiện đã dừng xe kiểm tra. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm phần đầu xe.

chay-1.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày, tại hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, xe ô tô gắn logo Audi BKS Hà Nội di chuyển theo hướng Nguyễn Trãi đi Ngã Tư Sở bất ngờ bốc khói phía đầu xe.

Khi phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe ven đường và kiểm tra. Một lúc sau, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phần đầu xe.

Lúc này, lực lượng chức năng sở tại có mặt dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Được biết, tài xế là anh V.D.A ( SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực hầm chui Thanh Xuân gặp khó khăn, lực lượng CSGT có mặt phân luồng, điều tiết.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe ô tô bị lửa làm hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy xe ô tô tại Hà Nội #Vụ cháy trong hầm chui Thanh Xuân #Xe Audi bốc cháy đột ngột #Phản ứng của lực lượng cứu hỏa #Ảnh hưởng đến giao thông Hà Nội #Nguyên nhân vụ cháy xe ô tô #An toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy #Tình trạng hư hỏng xe sau cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục