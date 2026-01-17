Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thăng quân hàm Thiếu tướng

Nhật Huy - Phương Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.

z7439621721265-b8020242e275d607df5c446566abcd34-3423.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng (bên phải), trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Ngành được thăng quân hàm cấp tướng, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của đồng chí Ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành sinh năm 1972, quê xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Ông được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang (cũ) vào tháng 9/2021 và giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang mới từ tháng 6/2025.

Nhật Huy - Phương Vũ
#An Giang #thăng quân hàm #Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành #Bộ Quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục