Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thăng quân hàm Thiếu tướng

TPO - Sáng 17/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng (bên phải), trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Ngành được thăng quân hàm cấp tướng, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của đồng chí Ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành sinh năm 1972, quê xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Ông được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang (cũ) vào tháng 9/2021 và giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang mới từ tháng 6/2025.