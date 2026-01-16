Ba Lan chuyển 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine

TPO - Ba Lan đang chuẩn bị chuyển giao tới 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine như một phần trong nỗ lực giúp Kiev tăng cường khả năng phòng không.

Phát biểu trên Kênh truyền hình TVP World hôm 15/1, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết, Ba Lan đã phê duyệt việc chuyển giao 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Ông Zalewski cho biết thêm, Chính phủ Ba Lan đang chờ phản hồi từ Bộ Quốc phòng Ukraine trong khi các cuộc thảo luận về việc chuyển giao vẫn đang tiếp diễn.

"Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Các cuộc thảo luận đang diễn ra... đây hoàn toàn là những cuộc thảo luận kỹ thuật", ông nói.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ba Lan. Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi liệu Ukraine đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Ba Lan hay chưa, ông Zalewski cho biết Kiev dường như cởi mở với việc chuyển giao.

"Tôi tin rằng Ukraine đã đưa ra quyết định chấp nhận lời đề nghị này. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn còn một số khía cạnh kỹ thuật cần được làm rõ", ông nói thêm.

Tháng 12/2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, 6 đến 8 máy bay MiG-29 thời Liên Xô sắp hết thời hạn sử dụng trong không quân Ba Lan và có thể được chuyển giao cho Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự tiềm năng.

Quan chức Ba Lan nhấn mạnh, rằng việc chuyển giao máy bay MiG-29 sẽ không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ba Lan. Theo ông, đổi lại, Ukraine có thể cung cấp cho Ba Lan quyền tiếp cận các công nghệ máy bay không người lái tiên tiến, đang được Kiev tích cực phát triển và sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế.

MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Mặc dù đi vào hoạt động từ những năm 1980, máy bay tiêm kích này vẫn là thành phần cốt lõi của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên được hiện đại hóa với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí cải tiến.