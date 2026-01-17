Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Pháp thay Mỹ trở thành nguồn cung cấp thông tin tình báo chủ lực cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris hiện cung cấp tới hai phần ba lượng thông tin tình báo mà Ukraine sử dụng trong tác chiến, trong bối cảnh Mỹ thu hẹp chia sẻ dữ liệu từ tháng 3/2025. Động thái này cho thấy vai trò ngày càng lớn của Pháp và châu Âu trong việc hỗ trợ Kiev.

Phát biểu trước các binh sĩ Pháp tại căn cứ không quân Istres-Le Tubé ngày 16/1, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp hiện đang cung cấp cho Ukraine khoảng hai phần ba lượng thông tin tình báo mà nước này thu thập được, trên thực tế đã đóng vai trò thay thế Mỹ trong lĩnh vực then chốt này.

Theo tổng thống Pháp, sự thay đổi trên bắt đầu từ tháng 3/2025, thời điểm Mỹ quyết định đình chỉ việc chia sẻ một phần thông tin tình báo với Ukraine trong khuôn khổ các thỏa thuận chính trị liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình với Nga.

Kể từ đó, các quốc gia châu Âu đã tăng cường vai trò hỗ trợ Kiev, trong đó có việc thành lập một liên minh gồm hơn 30 nước nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và quân sự cho Ukraine.

phap.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo Tổng thống Macron, các cơ quan tình báo Pháp đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Ukraine, cung cấp dữ liệu cần thiết để lập kế hoạch cho các hoạt động phòng thủ và phản công.

"Thông điệp mà chúng tôi gửi đến những đối tác của Ukraine, các nước châu Âu khác và toàn thế giới là chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực chiến đấu, ngăn chặn những cuộc tấn công và đảm bảo hòa bình", ông Macron nói.

Bộ Quốc phòng Pháp không bình luận về tuyên bố của Tổng thống Macron nhưng xác nhận một phần đáng kể dữ liệu tình báo được cung cấp mang tính chất kỹ thuật và không phụ thuộc vào Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nhấn mạnh rằng năng lực tình báo của Pháp có thể bù đắp cho việc Mỹ tạm thời giảm hỗ trợ, qua đó bảo đảm Ukraine vẫn tiếp cận được thông tin tác chiến cần thiết.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Mỹ đã tạm thời hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Lầu Năm Góc vẫn duy trì việc cung cấp dữ liệu phục vụ phòng thủ, song thu hẹp quyền tiếp cận đối với những thông tin có thể được sử dụng cho các hoạt động tấn công.

Đáng chú ý, tình báo Mỹ từng hỗ trợ Ukraine theo dõi hoạt động của máy bay ném bom Nga, cảnh báo sớm các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, điều chỉnh hoạt động của hệ thống HIMARS và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Pháp #Ukraine #thông tin tình báo #Macron #Mỹ #châu Âu #hỗ trợ #xung đột Nga-Ukraine

