Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine nói Nga lên kế hoạch khai thác tài nguyên ở Donetsk

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết Nga đang lên kế hoạch triển khai một chương trình thăm dò địa chất quy mô lớn tại khu vực Donetsk - vùng lãnh thổ hiện do Moscow kiểm soát một phần.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine hôm thứ Năm (15/1) cho biết, Nga được cho là sẽ khởi động một chương trình thăm dò địa chất quy mô lớn trong năm nay và kéo dài đến năm 2031. Mục tiêu là đánh giá tiềm năng khai thác các mỏ kim loại chiến lược và kim loại quý hiếm, những tài nguyên được xem là có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hiện đại.

Khác với những hoạt động thăm dò đơn lẻ trước đây, kế hoạch lần này được cho là sẽ bao gồm các cuộc khảo sát địa chất dài hạn, triển khai theo nhiều giai đoạn. Nga dự kiến sử dụng các dữ liệu địa chất từ thời Liên Xô, đồng thời tiến hành tinh chỉnh, cập nhật thông tin và đánh giá triển vọng phát triển công nghiệp tại những khu vực liên quan.

anh.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Theo phía Ukraine, dự án này được tài trợ trực tiếp từ ngân sách Liên bang Nga và nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm chuyển đổi nguồn tài nguyên khoáng sản tại Donetsk thành nguồn dự trữ tài chính, phục vụ nền kinh tế Nga cũng như các hoạt động quân sự đang diễn ra.

"Sự quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine tăng lên trong bối cảnh các ngành tài nguyên truyền thống của Nga đang suy giảm đáng kể. Ngành công nghiệp dầu mỏ Nga đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, bao gồm chi phí khai thác tăng cao, các hạn chế xuất khẩu, lệnh trừng phạt và khó khăn về công nghệ. Điều này đã thúc đẩy Moscow tìm kiếm các nguồn thu thay thế", Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine nhận định.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước áp lực địa - chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng, các chuyên gia cảnh báo việc Moscow tăng cường khai thác lãnh thổ Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, có thông tin cho biết các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đang chuẩn bị đến Moscow trong thời gian tới để tham gia cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, nhằm thúc đẩy nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Donetsk #khai thác tài nguyên #khoáng sản #địa chất #chiến lược #xung đột Nga Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục