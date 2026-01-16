Ukraine nói Nga lên kế hoạch khai thác tài nguyên ở Donetsk

TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết Nga đang lên kế hoạch triển khai một chương trình thăm dò địa chất quy mô lớn tại khu vực Donetsk - vùng lãnh thổ hiện do Moscow kiểm soát một phần.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine hôm thứ Năm (15/1) cho biết, Nga được cho là sẽ khởi động một chương trình thăm dò địa chất quy mô lớn trong năm nay và kéo dài đến năm 2031. Mục tiêu là đánh giá tiềm năng khai thác các mỏ kim loại chiến lược và kim loại quý hiếm, những tài nguyên được xem là có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hiện đại.

Khác với những hoạt động thăm dò đơn lẻ trước đây, kế hoạch lần này được cho là sẽ bao gồm các cuộc khảo sát địa chất dài hạn, triển khai theo nhiều giai đoạn. Nga dự kiến sử dụng các dữ liệu địa chất từ thời Liên Xô, đồng thời tiến hành tinh chỉnh, cập nhật thông tin và đánh giá triển vọng phát triển công nghiệp tại những khu vực liên quan.

Theo phía Ukraine, dự án này được tài trợ trực tiếp từ ngân sách Liên bang Nga và nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm chuyển đổi nguồn tài nguyên khoáng sản tại Donetsk thành nguồn dự trữ tài chính, phục vụ nền kinh tế Nga cũng như các hoạt động quân sự đang diễn ra.

"Sự quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine tăng lên trong bối cảnh các ngành tài nguyên truyền thống của Nga đang suy giảm đáng kể. Ngành công nghiệp dầu mỏ Nga đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, bao gồm chi phí khai thác tăng cao, các hạn chế xuất khẩu, lệnh trừng phạt và khó khăn về công nghệ. Điều này đã thúc đẩy Moscow tìm kiếm các nguồn thu thay thế", Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine nhận định.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước áp lực địa - chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng, các chuyên gia cảnh báo việc Moscow tăng cường khai thác lãnh thổ Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, có thông tin cho biết các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đang chuẩn bị đến Moscow trong thời gian tới để tham gia cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, nhằm thúc đẩy nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.