Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ lên tiếng sau khi được tặng huy chương Nobel Hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Giải Nobel đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp quy định của Ủy ban Nobel rằng giải thưởng không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng.

Trên thực tế, lịch sử từng ghi nhận nhiều trường hợp bán đấu giá huy chương Nobel với số tiền thu được lên tới hàng triệu đô la.

Nhà khoa học Francis Crick đã nhận được hơn 2 triệu USD khi bán chiếc huy chương được trao cho ông vào năm 1962.

Giải Nobel Hòa bình được trao năm 1936 cho cựu ngoại trưởng Argentina Carlos Saavedra Lamas đã được bán với giá 1,1 triệu USD vào năm 2014.

Cũng trong năm này, nhà sinh vật học James Watson đã bán giải thưởng của mình với giá hơn 4 triệu USD, sau khi được trao huy chương nhiều thập kỷ trước đó vì cùng khám phá ra cấu trúc của ADN.

Theo Ủy ban Nobel, kể từ những năm 1980, huy chương Nobel được làm bằng vàng 18K tái chế.

Năm 2022, nhà báo người Nga Dmitry Muratov đã bán đấu giá giải Nobel Hòa bình của mình với giá kỷ lục 103,5 triệu USD để gây quỹ cho trẻ em tị nạn Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn nhận được giải Nobel Hòa bình, và bà Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela - đã tặng giải thưởng này cho ông trong cuộc gặp ngày 15/1 tại Nhà Trắng. Trước đó, bà Machado được trao giải Nobel Hòa bình vào tháng 10/2025.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận, ông Trump dự định sẽ giữ lại chiếc huy chương này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 15/1, Tổng thống Trump viết: "Maria đã trao cho tôi giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn Maria!"

Sau đó, Nhà Trắng đã đăng một bức ảnh của ông Trump và bà Machado, trong đó tổng thống giơ cao một khung ảnh lớn màu vàng có gắn huy chương.

Trên khung ảnh có dòng chữ: "Gửi Tổng thống Donald J. Trump, để bày tỏ lòng biết ơn về sự lãnh đạo phi thường của Ngài trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh".

7tdmvyz6pzp2betywqttdxurmq.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. (Ảnh: Reuters)

Trong khi bà Machado nói với những người ủng hộ rằng: “Chúng ta có thể tin tưởng vào Tổng thống Trump”, thì Nhà Trắng lại hạ thấp tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ. Thư ký báo chí Karoline Leavitt gọi bà Machado là “một tiếng nói đáng chú ý và dũng cảm”, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp không phản ánh sự thay đổi trong “đánh giá thực tế” của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Trump cũng liên tục bác bỏ khả năng lãnh đạo Venezuela của bà Machado, tuyên bố ngay sau cuộc đột kích của quân đội Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro rằng bà “không có đủ sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước”.

Thay vào đó, Tổng thống Trump thể hiện sự sẵn lòng hợp tác với chính phủ lâm thời của Tổng thống Delcy Rodriguez, người mà ông ca ngợi là “tuyệt vời” sau cuộc điện đàm tuần này.

Chuyến thăm của bà Machado diễn ra khi Mỹ tiếp tục nỗ lực kiểm soát các tài sản dầu mỏ của Venezuela, bao gồm cả việc bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt khác, và khi bà Rodriguez đang đọc Thông điệp Liên bang ở Caracas.

Chính quyền Tổng thống Trump lưu ý rằng chính phủ của bà Rodriguez đang “hợp tác” với Washington, bao gồm cả việc thả các tù nhân bị giam giữ dưới thời ông Maduro.

Minh Hạnh
Reuters, NY Times
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Venezuela #Nhà Trắng #lãnh đạo phe đối lập Venezuela #Nobel Hòa bình

