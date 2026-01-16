Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc kêu gọi đồng phạm của trùm lừa đảo Trần Chí ra đầu thú

Bình Giang

TPO - Trung Quốc cam kết sẽ khoan hồng cho các đồng phạm của trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) nếu họ ra đầu thú trước ngày 15/2 và thành khẩn khai báo.

screen-shot-2026-01-16-at-93444-am.png
Trần Chí khi bị dẫn độ về Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Trần Chí đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tuần trước. Trước đó, đối tượng này bị Mỹ truy tố với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, điều hành mạng lưới lừa đảo trên mạng trị giá hàng tỷ đô la từ Campuchia.

Bắc Kinh gọi Trần Chí là “kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm lớn xuyên biên giới liên quan đến cờ bạc và lừa đảo”.

Theo thông báo đưa ra ngày 15/1, Bộ Công an Trung Quốc kêu gọi các đồng phạm của trùm lừa đảo tự nguyện ra đầu thú để có thể hưởng khoan hồng.

Những đối tượng đang bỏ trốn nếu ra đầu thú trước ngày 15/2 và “thành khẩn khai báo hành vi phạm tội” có thể được giảm mức án. Ngược lại, những đối tượng từ chối ra đầu thú sẽ bị truy bắt tới cùng. Bộ Công an Trung Quốc khuyên các đối tượng “trân trọng cơ hội”.

Trần Chí là người lập ra tập đoàn Prince Group tại Campuchia. Doanh nghiệp này cũng đang nằm trong diện bị giới chức điều tra. Theo các công tố viên Mỹ, Trần Chí đã chỉ đạo các khu sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi nạn nhân của tình trạng buôn bán người bị giam giữ trong các cơ sở giống nhà tù, bao quanh là tường cao và dây thép gai.

Đoạn video do Bộ Công an Trung Quốc công bố tuần trước cho thấy Trần Chí bị còng tay khi bị áp giải ở sân bay, xung quanh là lực lượng an ninh mặc đồ đen chờ sẵn trên đường băng.

Bình Giang
CNA
#Trần Chí #Lừa đảo trực tuyến #Trùm lừa đảo #Campuchia #Trung Quốc

