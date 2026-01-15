Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trong tù, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vẫn theo dõi sát sao tình hình bầu cử

Minh Hạnh

TPO - Gia đình cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vẫn khỏe và không cảm thấy cô đơn. Dù đang thụ án tù, nhưng ông Thaksin vẫn theo dõi sát sao các bản tin về chiến dịch tranh cử đang diễn ra.

fqegllbtp5myjlo6qa57h73xwe.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/1, Pitaka Suksawat - con rể của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cùng gia đình đã đến thăm ông Thaksin tại trại giam Klong Prem (Bangkok). Đây là lần thăm tù thứ 32 của gia đình ông Thaksin kể từ khi ông bị giam giữ hồi tháng 9/2025.

Sau chuyến thăm kéo dài 30 phút, ông Pitaka nói với các phóng viên rằng ông Thaksin vẫn khỏe và không cảm thấy cô đơn.

Cựu thủ tướng theo dõi sát sao các bản tin về chiến dịch tranh cử đang diễn ra, và nhờ con rể gửi lời động viên tinh thần đến tất cả các ứng cử viên của Đảng Pheu Thai, mặc dù ông không nêu đích danh ứng cử viên nào.

Ông Pitaka cũng cho biết, ông Thaksin đã nắm được thông tin về vụ tai nạn tàu hỏa bi thảm ở Nakhon Ratchasima và muốn gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Theo một quan chức cấp cao của Cục Cải huấn, cựu Thủ tướng Thaksin sẽ đủ điều kiện được ân xá vào tháng 5 tới, khi ông hoàn thành 2/3 thời gian của bản án một năm tù.

Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 8/2, từ đó chọn ra thủ tướng mới - thủ tướng thứ tư trong vòng ba năm.

Cuộc bầu cử sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa đảng Nhân dân, đảng Bhumjaithai bảo thủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và đảng Pheu Thai.

Hai cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đảng Nhân dân và lãnh đạo của đảng này được cử tri ủng hộ nhiều nhất, nhấn mạnh thách thức mà Thủ tướng Anutin phải đối mặt trong nỗ lực giữ vững quyền lực.

Minh Hạnh
Straitstimes
