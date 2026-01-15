Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Anh vì nghi là gián điệp

TPO - Nga đã ra lệnh trục xuất Gareth Samuel Davies - thư ký Đại sứ quán Anh ở Mátxcơva - sau khi cáo buộc người này làm việc cho các cơ quan tình báo bí mật của Anh.

Ông Gareth Samuel Davies. (Ảnh: Cơ quan An ninh Liên bang Nga)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/1 cho biết đã triệu tập bà Danae Dholakia - Đại biện lâm thời phái đoàn ngoại giao Anh - để trao công hàm phản đối và yêu cầu ông Gareth Samuel Davies rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Bà Dholakia không trả lời câu hỏi của phóng viên khi đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

“Mátxcơva sẽ không dung thứ cho hoạt động của các điệp viên không khai báo thuộc cơ quan tình báo Anh trên lãnh thổ Nga”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, và cho biết thêm rằng Chính phủ Nga có chính sách không khoan nhượng đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

Quan hệ giữa Anh và Nga đã căng thẳng suốt một thời gian dài, được đánh dấu bằng những vụ trục xuất nhân viên ngoại giao, thường là do nghi ngờ gián điệp. Mátxcơva cáo buộc London đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine nhằm làm suy yếu Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó cùng ngày, Chính phủ Anh cho biết London đang "cân nhắc kỹ lưỡng" để đưa ra phản ứng sau động thái của Nga. "Đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào nhân viên của chúng tôi", Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố.