Tổng thống lâm thời Venezuela lần đầu gửi thông điệp quốc gia

TPO - Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez vừa có bài phát biểu về thông điệp quốc gia, trong đó bà kêu gọi mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ quốc doanh cho nước ngoài nhiều hơn.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên bà Rodríguez trình bày tầm nhìn về thực tế chính trị mới của Venezuela, khi vụ Mỹ đột kích để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro mới xảy ra gần 2 tuần trước.

Dưới áp lực từ Mỹ về việc phải hợp tác để định hình lại ngành công nghiệp dầu mỏ, bà Rodríguez cho biết một “chính sách mới đang được hình thành ở Venezuela”.

Bà kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài có mặt tại sự kiện thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài về những thay đổi này và kêu gọi các nghị sĩ thông qua những cải cách trong lĩnh vực dầu mỏ, để đảm bảo công ty nước ngoài được tiếp cận trữ lượng khổng lồ của Venezuela.

“Trong quan hệ thương mại tự do với thế giới, Venezuela có thể bán các sản phẩm từ ngành công nghiệp năng lượng của mình”, Tổng thống lâm thời Venezuela nói.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiểm soát doanh thu xuất khẩu dầu mỏ trong tương lai của Venezuela.

Theo hướng đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết tiền thu được từ việc bán dầu sẽ được đưa vào hai quỹ tài sản quốc gia, một để hỗ trợ hệ thống dịch vụ y tế đang khủng hoảng và một để củng cố hạ tầng công cộng đã xuống cấp. Hiện nay, các bệnh viện trong nước thiếu thốn trang thiết bị đến mức bệnh nhân phải tự lo vật tư cần thiết cho việc điều trị, từ kim tiêm đến ốc vít phẫu thuật.

Dù bà Rodríguez chỉ trích Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và gọi đó là “vết nhơ trong quan hệ của hai nước”, song bà cũng kêu gọi hai bên nối lại ngoại giao.

Bài phát biểu dài 44 phút và sắc thái ôn hòa của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez được đánh giá là sự tương phản rõ rệt với những bài phát biểu gay gắt chống chủ nghĩa đế quốc của những người tiền nhiệm.

“Chúng ta đừng sợ ngoại giao. Tôi mong chính trị không bị biến chất, không bắt đầu bằng sự thù hận và bất dung thứ”, bà Rodríguez nói.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela có cuộc họp báo ngắn với truyền thông để thông báo chính phủ sẽ tiếp tục thả các tù nhân bị giam giữ dưới thời Tổng thống Maduro.

Bà kêu gọi Chính phủ Mỹ "tôn trọng phẩm giá" của ông Maduro, người đang bị giam giữ trong nhà tù ở Brooklyn. Bà tự gọi mình là người bảo vệ chủ quyền của Venezuela.

“Nếu một ngày nào đó, tôi phải đến Washington với tư cách tổng thống lâm thời, tôi sẽ đứng thẳng, tự tin bước đi, chứ không phải bị kéo lê. Tôi sẽ đi với tư thế ngẩng cao đầu… chứ không bao giờ bò”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nói.

Cùng ngày bà Rodríguez có bài phát biểu, chính trị gia đối lập María Corina Machado đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Trump.

Kể từ khi bắt Tổng thống Maduro, ông Trump loại bà Machado khỏi các cuộc thảo luận về vận mệnh chính trị của quốc gia, trong khi ông ca ngợi bà Rodríguez là "người tuyệt vời". Nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống lâm thời Venezuela vừa có cuộc điện đàm hôm 14/1, sau đó cả hai đều mô tả cuộc trao đổi là tích cực.