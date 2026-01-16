Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tòa tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Hàn Quốc ngày 16/1 đã tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam với một số tội danh, bao gồm cản trở nỗ lực bắt giữ ông của chính quyền.

ldtduwrm3zlmppsxldvcqdisfu.jpg
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên ông Yoon có tội với tội danh “huy động lực lượng an ninh ngăn chặn chính quyền thi hành lệnh bắt giữ đã được tòa án ban hành hợp pháp để điều tra ông về tuyên bố thiết quân luật”.

Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp, ông cũng bị kết án về các tội danh bao gồm làm giả tài liệu chính thức và không tuân thủ quy trình pháp lý cần thiết để ban bố thiết quân luật.

Đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến các cáo buộc hình sự mà ông Yoon phải đối mặt sau tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi của ông vào tháng 12/2024.

Phát biểu bên ngoài tòa án ngay sau khi phán quyết được đưa ra, một trong những luật sư của ông Yoon - bà Yoo Jung-hwa - cho biết cựu tổng thống sẽ kháng cáo. Bà nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng phán quyết đã bị chính trị hóa”.

Ông Yoon có thể phải đối mặt với án tử hình trong một phiên tòa riêng biệt với cáo buộc chủ mưu nổi dậy bằng việc tuyên bố thiết quân luật mà không có lý do chính đáng.

Ông Yoon lập luận rằng việc tuyên bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng thống, và hành động này nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập cản trở hoạt động của chính phủ.

Ông Yoon Suk Yeol đã bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 4/2025.

Nỗ lực thiết lập thiết quân luật của ông Yoon dù chỉ kéo dài khoảng sáu giờ, nhưng đã gây chấn động khắp Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đồng minh an ninh chủ chốt của Mỹ.

Trước khi bị phế truất, ông Yoon từng cố thủ trong nhà vào tháng 1/2025 và ra lệnh cho lực lượng an ninh ngăn chặn các nhà điều tra tiếp cận ông.

Cuối cùng, ông bị bắt trong lần tiếp cận thứ hai của cơ quan an ninh, với sự tham gia của hơn 3.000 cảnh sát. Vụ bắt giữ ông Yoon là vụ bắt giữ tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.

Minh Hạnh
Reuters
#cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol #Hàn Quốc #thiết quân luật #tuyên án

Xem thêm

Cùng chuyên mục