Tòa tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

TPO - Tòa án Hàn Quốc ngày 16/1 đã tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam với một số tội danh, bao gồm cản trở nỗ lực bắt giữ ông của chính quyền.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên ông Yoon có tội với tội danh “huy động lực lượng an ninh ngăn chặn chính quyền thi hành lệnh bắt giữ đã được tòa án ban hành hợp pháp để điều tra ông về tuyên bố thiết quân luật”.

Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp, ông cũng bị kết án về các tội danh bao gồm làm giả tài liệu chính thức và không tuân thủ quy trình pháp lý cần thiết để ban bố thiết quân luật.

Đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến các cáo buộc hình sự mà ông Yoon phải đối mặt sau tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi của ông vào tháng 12/2024.

Phát biểu bên ngoài tòa án ngay sau khi phán quyết được đưa ra, một trong những luật sư của ông Yoon - bà Yoo Jung-hwa - cho biết cựu tổng thống sẽ kháng cáo. Bà nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng phán quyết đã bị chính trị hóa”.

Ông Yoon có thể phải đối mặt với án tử hình trong một phiên tòa riêng biệt với cáo buộc chủ mưu nổi dậy bằng việc tuyên bố thiết quân luật mà không có lý do chính đáng.

Ông Yoon lập luận rằng việc tuyên bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng thống, và hành động này nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập cản trở hoạt động của chính phủ.

Ông Yoon Suk Yeol đã bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 4/2025.

Nỗ lực thiết lập thiết quân luật của ông Yoon dù chỉ kéo dài khoảng sáu giờ, nhưng đã gây chấn động khắp Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đồng minh an ninh chủ chốt của Mỹ.

Trước khi bị phế truất, ông Yoon từng cố thủ trong nhà vào tháng 1/2025 và ra lệnh cho lực lượng an ninh ngăn chặn các nhà điều tra tiếp cận ông.

Cuối cùng, ông bị bắt trong lần tiếp cận thứ hai của cơ quan an ninh, với sự tham gia của hơn 3.000 cảnh sát. Vụ bắt giữ ông Yoon là vụ bắt giữ tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.