Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Veronica tại vùng biển Caribe. Đây là tàu hàng thứ sáu bị Mỹ kiểm soát kể từ khi Washington áp đặt lệnh ngăn cấm các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến Venezuela.

Bộ tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Năm cho biết: "Trong chiến dịch rạng sáng ngày 15/1, lính thủy đánh bộ và các binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78) và bắt giữ tàu chở dầu Veronica mà không xảy ra sự cố nào".

Theo đoạn video do SOUTHCOM công bố, ít nhất bốn trực thăng quân sự đã tiếp cận con tàu, bay lơ lửng phía trên boong trước khi binh sĩ đổ bộ xuống bằng dây thừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã lên tàu Veronica vào sáng sớm thứ Năm. Trước đó, con tàu bị cho là đã đi qua vùng biển Venezuela và tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa tại Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Tàu Veronica là tàu chở dầu thứ sáu bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát việc sản xuất, lọc dầu và phân phối các sản phẩm dầu mỏ của Venezuela.

Dữ liệu hàng hải cho thấy tín hiệu vị trí cuối cùng của tàu Veronica được ghi nhận vào ngày 3/1, khi con tàu neo đậu ngoài khơi Aruba, phía bắc cảng dầu chính của Venezuela, và đang chở một phần dầu thô.

Vài ngày sau đó, Veronica được xác định là một trong ít nhất 16 tàu chở dầu rời khỏi bờ biển Venezuela, bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ thiết lập nhằm ngăn chặn các tàu chịu lệnh trừng phạt.

Hiện tàu Veronica mang cờ Guyana và bị Mỹ coi là một phần của "hạm đội ngầm" chuyên vận chuyển dầu mỏ trái phép, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Quỳnh Như
AP
#Mỹ #tàu chở dầu #Caribe #Venezuela #lệnh trừng phạt #bắt giữ tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục