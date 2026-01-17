Hàng trăm nghìn chậu hoa cúc Tết ở Quảng Ngãi chưa nở đã được mua sạch

TPO - Còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng hàng trăm nghìn chậu hoa cúc Tết ở làng hoa Nghĩa Hiệp đã được đặt cọc tại vườn ngay từ khi còn chưa nở. Giá tăng cao, đầu ra thuận lợi khiến nhà vườn phấn khởi, kỳ vọng một vụ hoa “trúng đậm”.

Thương lái mua sạch từ khi hoa còn “ngậm nụ”

Những ngày này, khắp các vườn hoa ở làng Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc Tết của miền Trung, không khí vui mừng, phấn khởi thể hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân.

Trên các luống hoa, hàng nghìn chậu cúc đang vào giai đoạn làm nụ, thân cây vươn cao, lá xanh mướt. Điều đặc biệt là phần lớn số hoa này đã có chủ, được thương lái từ nhiều địa phương đến đặt tiền cọc, mua từ nửa tháng trước, chờ ngày chở đi phục vụ thị trường Tết.

Một góc cánh đồng ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo các nhà vườn, thời điểm này năm ngoái, việc tiêu thụ hoa gặp nhiều khó khăn. Thương lái đến thăm vườn ít, việc đặt cọc gần như “đóng băng”, khiến nông dân đứng ngồi không yên, lo hoa bán không được và bị ép giá. Trái lại, năm nay, khi hoa còn chưa nở, nhiều vườn đã bán sạch.

Ông Bùi Đình Hoàng (trú ở thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết, gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu hoa cúc, với nhiều kích cỡ từ 50cm - 1m. Dù còn cả tháng nữa mới đến Tết, nhưng toàn bộ số hoa đã được thương lái từ Quảng Nam đặt mua hết. “Không chỉ vườn nhà tôi mà hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt cọc mua sạch. Giá hoa năm nay cũng cao hơn so với mọi năm, nên ai ai cũng phấn khởi”, ông Hoàng chia sẻ.

Hiện, nông dân nơi đây đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình chăm sóc hoa trước khi xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Cũng ở thôn Đồng Viên, anh Nguyễn Hữu Phước cho hay, vườn hoa hơn 1.500 chậu cúc có size từ 60cm – 1m của gia đình đã được thương lái đặt tiền cọc từ giữa tháng trước. Nhờ hoa đẹp, dáng đều, nụ to, nên giá bán cao hơn mọi năm. “Đầu vụ mưa liên tục khiến hoa bị nấm, sâu bệnh chết nhiều. Nhưng cuối vụ thời tiết thuận lợi hơn, hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết. Trừ chi phí, gia đình tôi lãi cả trăm triệu đồng”, anh Phước chia sẻ.

Giá tăng, nhà vườn phấn khởi đón Tết sớm

Theo các nhà vườn, năm nay chi phí sản xuất tăng đáng kể, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng giá. Thời tiết đầu vụ mưa kéo dài cũng làm tỷ lệ hao hụt cao hơn. Tuy nhiên, nhờ nhu cầu thị trường lớn, nguồn cung ở nhiều vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nên giá hoa cúc Tết tại Nghĩa Hiệp tăng cao so với năm trước, bù đắp chi phí và mang lại lợi nhuận khá cao cho người nông dân.

Hoa cúc năm nay được giá nên nông dân rất phấn khởi.

“Năm nay, giá hoa tăng cao một phần do mưa lũ xảy ra ở nhiều địa phương làm diện tích trồng hoa bị thiệt hại, nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường dịp Tết vẫn lớn, khiến giá hoa được đẩy lên cao”, anh Phước chia sẻ.

Được biết, hoa cúc càng đẹp càng được giá. Những chậu hoa được thương lái chọn mua giá cao lá phải xanh tốt, dáng đẹp và không bị bệnh, nụ hoa phải to, cây phải cao… Năm nay, mặt bằng giá nhìn chung tăng so với vụ Tết năm 2025 từ 10.000 – 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng.

Người dân ngắt nụ hoa.

Những chậu hoa được thương lái chọn mua giá cao lá phải xanh tốt, dáng đẹp và không bị bệnh, nụ hoa phải to, cây phải cao…

Theo đó, giá hoa cúc loại có size 50cm được thương lái mua với giá từ 140.000 - 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 - 20.000 đồng/chậu so với năm ngoái. Loại size 80cm có giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng loại 1m, giá dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 – 50.000 đồng, tùy chất lượng, dáng cây và độ đều của nụ.

Với những hộ trồng từ 1.000 - 1.500 chậu hoa cúc size nhỏ và vừa, trừ chi phí, nhà vườn có thể thu lãi cả trăm triệu đồng. Những hộ trồng số lượng lớn chậu size 1m có thể thu lãi cả trăm đến vài trăm triệu đồng. Theo ước tính của người dân, hiện đã có hơn 80% tổng sản lượng hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp được thương lái đặt cọc, mua trước.

Nông dân tưới nước cho hoa cúc.

Dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thế nhưng hàng trăm nghìn chậu hoa cúc Tết ở làng hoa Nghĩa Hiệp đã được đặt cọc, mua sạch.

Hiện, nông dân nơi đây đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình chăm sóc hoa trước khi xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Việc hoa được mua sạch từ khi chưa nở không chỉ giúp nông dân yên tâm về đầu ra, mà còn mở ra một vụ Tết “được giá”, hứa hẹn cái Tết đủ đầy, ấm áp cho những người gắn bó với ruộng hoa suốt nhiều tháng qua.