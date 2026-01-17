Bản đồ số hoa mai anh đào Đà Lạt giúp du khách dễ định vị điểm nở đẹp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Bản đồ số hoa mai anh đào tại Đà Lạt được xây dựng trên nền tảng Google Maps có tích hợp dữ liệu vị trí và thời điểm nở hoa, giúp du khách dễ dàng tra cứu, định vị những khu vực hoa nở rộ.

Tối 16/1, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 với chủ đề “Hội tụ sắc xuân”.

img-5956.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Trần Thị Vũ Loan - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho hay, đây là sự kiện văn hóa - du lịch mở đầu chuỗi hoạt động chào năm mới của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

"Mai anh đào mà đã trở thành biểu tượng tinh thần, gắn bó với đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương", bà Trần Thị Vũ Loan nhấn mạnh.

Lễ hội diễn ra từ ngày 15/1-5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú. Qua lễ hội, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng tầm thương hiệu điểm đến, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững và phấn đấu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, như: Nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Khi đó, du khách có thể dạo bước dưới tán mai anh đào, tham gia các hoạt động sáng tác, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa.

Đặc biệt, bản đồ số hoa mai anh đào tại Đà Lạt được xây dựng trên nền tảng Google Maps có tích hợp dữ liệu vị trí và thời điểm nở hoa, giúp du khách dễ dàng tra cứu, định vị những khu vực hoa nở rộ.

img-5974.jpg
Tác phẩm Mùa hoa của tác giả Trần Ngọc Anh.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân cùng du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa; xem các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, trồng cây xanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn hóa cộng đồng tạo nên bức tranh mùa xuân sinh động, giàu bản sắc và đầy cảm xúc.

Thái Lâm
