Xóm trọ sạc pin: Dịch vụ mới nổi hút tài xế công nghệ Thủ đô

TPO - Không biển hiệu cầu kỳ, nằm sâu trong những con ngõ nhỏ, các trạm sạc tư nhân kiêm chỗ nghỉ trọ đang trở thành "ngôi nhà thứ hai" của các tài xế xe điện Thủ đô. Ở đó, họ không chỉ nạp năng lượng cho phương tiện mà còn tìm thấy một giấc ngủ an lành giữa cuộc mưu sinh nhọc nhằn.

5 giờ chiều, tại một con ngõ ở Vạn Phúc (phường Hà Đông), không khí bên trong cơ sở của anh Minh Đức khác biệt hoàn toàn với cái lạnh buốt giá của mùa đông Hà Nội. Tầng một là khu vực dành cho hàng chục chiếc xe máy điện có thể cắm sạc. Tầng trên là không gian nghỉ ngơi được thiết kế rộng rãi với chăn ấm và điều hòa hai chiều.

Theo ghi nhận, chỉ trong vài tháng cuối năm 2025, Hà Nội đã xuất hiện hơn 20 điểm sạc tư nhân dạng này, tập trung tại các phường đông dân cư như Hà Đông, Hoàng Liệt, Thanh Xuân,... Khác với kiểu "cà phê võng" đơn sơ như tại TP. Hồ Chí Minh, các điểm này được đầu tư như những ký túc xá thu nhỏ. Với chi phí từ 20.000 - 30.000 đồng/lượt, tài xế được cung cấp chỗ ngủ, wifi, thậm chí cả khu vực tắm giặt vệ sinh.

Anh Đức cho biết, việc chuyển đổi từ mô hình quán nước sang kết hợp với mô hình lưu trú xuất phát từ nhu cầu thực tế của tài xế miền Bắc: "Anh em chạy xe rất sợ cái lạnh và nồm ẩm hay nắng nóng gay gắt vào mùa hè. Xuất phát từ nhu cầu cần một chỗ ngủ đàng hoàng, kín gió để hồi phục sức khỏe nhanh nhất trong lúc chờ xe đầy điện, tôi bắt đầu triển khai mô hình này từ tháng 10/2025".

Hiệu quả của mô hình này được kiểm chứng qua chính sự tiện lợi của người lao động. Tài xế Hoàng (35 tuổi), một khách quen tại trạm chia sẻ, trước đây khoảng thời gian 2-3 tiếng chờ sạc pin giữa ngày là "thời gian chết".

Tham gia vào cuộc chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện, những tài xế như Toản giải quyết được bài toán chi phí nhiên liệu nhưng lại vấp phải rào cản về thời gian. Mỗi lần sạc đầy đồng nghĩa với việc họ bị 'chôn chân' một khoảng trống vô ích nếu không có giải pháp tận dụng hợp lý.

"Thay vì vạ vật quán nước hay phải ngồi trông xe tại các trung tâm thương mại vừa rét vừa lo mất trộm, tôi vào đây ngủ một giấc thật sâu. Bỏ ra 20 nghìn nhưng khi dậy thì người khỏe, xe đầy pin. Sức khỏe được tái tạo giúp tôi chạy ca tối hiệu quả hơn hẳn, bù lại được gấp mấy lần tiền phí bỏ ra", anh Hoàng phân tích.

Không chỉ là nơi giải quyết bài toán "thời gian chết", những "xóm trọ pin" này đang dần hình thành nên một cộng đồng thu nhỏ của giới tài xế công nghệ.

Thời gian qua, sau nhiều vụ hỏa hoạn, nhiều chủ nhà trọ tại Hà Nội đã siết chặt quy định, thậm chí cấm sạc xe điện qua đêm, đẩy nhiều tài xế vào thế khó tìm chỗ ở.

Mở trong khu dân cư, mô hình của anh Đức xác định phải đầu tư bài bản. Hệ thống điện tại đây thường sử dụng điện 3 pha chịu tải cao, có aptomat riêng cho từng dây sạc. Khu vực sạc xe được tách biệt với khu vực ngủ nghỉ. Các bình chữa cháy chuyên dụng cho pin lithium cũng được trang bị với mật độ dày.

"Điểm cộng lớn nhất là có người trông coi 24/24. Xe đầy pin là có nhân viên rút phích cắm ngay, tránh tình trạng om sạc gây quá nhiệt. Anh em ngủ trên tầng cũng yên tâm hơn nhiều so với việc sạc 'chui' trong những khu trọ chật hẹp, bí bách", anh Đức nhận định.

Với mức giá lưu trú qua đêm chỉ hơn 55.000 đồng - rẻ hơn nhiều so với nhà nghỉ thông thường, lại được sạc điện miễn phí, nhiều tài xế xa quê chọn cách "cắm chốt" tại trạm, biến nơi đây thành ngôi nhà thứ hai.

Mô hình ký túc xá cho tài xế xe điện cũng được nhiều tài xế lựa chọn với chi phí rẻ và sự tiện lợi.

Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn và động thái siết chặt quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cơ quan chức năng, nhiều chủ chung cư mini, nhà trọ tại Hà Nội đã ra quy định "cấm cửa" hoặc hạn chế sạc xe điện qua đêm. Điều này đẩy hàng nghìn người sử dụng xe điện vào thế "tiến thoái lưỡng nan": Bán xe không đành, mà mang về nhà không được.

"Nhiều bạn sinh viên, nhân viên văn phòng thuê trọ gần đây tối nào cũng mang xe ra gửi sạc. Họ chấp nhận đi bộ vài trăm mét về nhà ngủ, còn xe thì gửi lại đây qua đêm. Dù tốn thêm một khoản chi phí tháng, nhưng đó là giải pháp duy nhất lúc này để vừa giữ được phương tiện đi lại, vừa không bị chủ nhà gây khó dễ", chủ trạm sạc chia sẻ.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào hướng dẫn, giám sát hay cấp phép cho mô hình "trạm sạc bình dân" này. Đây vốn chỉ nên là giải pháp tình thế, chứ không thể trở thành nền tảng hạ tầng lâu dài. Nếu không kiểm soát, nguy cơ cháy nổ sẽ luôn rình rập. Do đó cần có tiêu chuẩn rõ ràng ai được làm, làm thế nào, giám sát ra sao.