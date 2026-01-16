Trường học khuyến khích học sinh tham gia sân chơi trí tuệ

TPO - Tham gia hoạt động giáo dục STEM, học sinh đã hình thành nền tảng kỹ năng hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, tư duy phản biện và được khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn.

Ngày 16/1, Bộ GD&ĐT phối hợp với Tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan) tổng kết dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025” tại Trường THCS Minh Khai (Hà Nội).

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm STEM sáng tạo như: robot, nhà thông minh…

Giới thiệu mô hình hoạt động nhà thông minh với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, Bắc Ninh và thầy cô giáo các trường, em Đỗ Hồng Quân, học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Khai tự tin ra câu lệnh: "tắt đèn, bật đèn, đóng cửa, bật quạt, rót nước mời khách…".

Dưới sự điều khiển của nhóm học sinh, mô hình hoạt động trơn tru, thực hiện các thao tác theo câu lệnh một cách chính xác tuyệt đối.

Học sinh giới thiệu dự án nhà thông minh với lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Nhóm các học sinh được lãnh đạo Bộ GD&ĐT dành những lời khen ngợi khi các em biết tiếp thu kiến thức, vận dụng sáng tạo để có những sản phẩm trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của dự án nằm ở việc chuyển giao thành công tài liệu STEM đã được chuẩn hóa để Bộ GD&ĐT có thể nhân rộng mô hình trong toàn hệ thống giáo dục.

Sau 5 năm triển khai, thành công lớn nhất là chuẩn hóa được học liệu, phát triển được cuốn hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM dành cho giáo viên THCS, trong đó Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 13 bài mẫu trở thành tài liệu sử dụng toàn quốc.

Bên cạnh đó, có gần 1.000 giáo viên sinh hoạt chuyên môn, tham gia các khóa tập huấn, hình thành lực lượng nòng cốt cho triển khai STEM tại các trường học.

Theo Thứ trưởng, tham gia hoạt động giáo dục STEM, sẽ giúp học sinh hình thành nền tảng kỹ năng hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, tư duy phản biện và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, tạo thói quen khám phá, tự chủ, từng bước hình thành năng lực tự học và học tập suốt đời. Đây là nội dung hết sức quan trọng và ý nghĩa mà dự án mang lại.

Học sinh thuyết trình giới thiệu các dự án STEM với Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và các thầy cô giáo.

Đẩy mạnh giáo dục STEM, AI

Bà Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai (Hà Nội) cho biết, trường học triển khai CLB STEM, AI và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các em hào hứng với việc vừa học vừa hành, ứng dụng công nghệ để sáng tạo các sản phẩm.

Nhà trường xác định, hoạt động giáo dục STEM giữ vai trò “xương sống” trong kế hoạch giáo dục.

Những năm gần đây, nhà trường đã triển khai giáo dục STEM theo lộ trình từng bước, trong đó bắt đầu cho học sinh tiếp cận từ các bài học STEM cơ bản đến hoạt động trải nghiệm và có các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các sản phẩm STEM, AI của học sinh ngày càng hoàn thiện và nhà trường khuyến khích các em tham gia các sân chơi sáng tạo để có thêm trải nghiệm, phát triển tư duy.

“Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM đại trà song song với phát triển STEM mũi nhọn, đồng thời tăng cường phối hợp với các trường đại học, trong đó có các cơ sở đào tạo kỹ thuật, nhằm góp phần định hướng và tạo nguồn nhân lực cho tương lai”, bà Lan Phương nói.

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh đã xây dựng kế hoạch đầu tư giáo dục STEM, trang bị cho hơn 1.000 trường học các cấp, mỗi trường 1 phòng học STEM. Đồng thời, phải đầu tư các bộ thiết bị để thầy trò các trường thực hành học tập theo chuyên đề, theo bài học và tạo điều kiện để học sinh sáng tạo sản phẩm.

Sau thời gian triển khai hoạt động giáo dục STEM, địa phương đã có đội ngũ giáo viên cốt lõi, kiến thức chuyên môn tốt. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu, tổ chức dạy học chuyên đề, các hoạt động sáng tạo cho học sinh.