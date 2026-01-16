Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học sinh Hà Nội giành 27 Huy chương Vàng liên hoan nhạc cụ

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao 109 huy chương cho các học sinh xuất sắc tham gia Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I, năm học 2025 – 2026.

Trong đó, 27 em nhận Huy chương Vàng, 33 em nhận Huy chương Bạc và 49 em nhận Huy chương Đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 7 giải triển vọng và 45 Giấy chứng nhận cho các học sinh đã tham gia liên hoan.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội được tổ chức từ cấp trường, cấp phường/xã, trong tháng 11 và 12/2025 thu hút đông đảo học sinh tham gia.

img-5588.jpg
Học sinh biểu diễn tại liên hoan.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, nhiều tác phẩm biểu diễn có chất lượng chuyên môn cao. Qua vòng thi cơ sở, các đơn vị đã lựa chọn những tiết mục tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi cấp Thành phố.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I cấp Thành phố thu hút 131 trường học các cấp. Ban Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hệ thống nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh thể hiện khả năng, phát huy tối đa năng lực biểu diễn.

img-5586.jpg
Sở GD&ĐT đánh giá, các tiết mục được đầu tư công phu, thí sinh tự tin, tài năng.

Các tiết mục tại liên hoan lần này đều là những phần trình diễn phong phú về thể loại, đa dạng về nhạc cụ, có tiết mục kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại; nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kỹ thuật vững vàng, cảm xúc âm nhạc tốt, phong cách biểu diễn tự tin, sáng tạo.

Đặc biệt, nhiều học sinh thể hiện khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Có những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống trong môi trường học đường và cũng có không ít tác phẩm nổi tiếng của những nghệ sĩ trên thế giới được các em tái hiện trên sân khấu không kém phần thăng hoa và gây ấn tượng.

img-5582.jpg
Nhiều tiết mục thăng hoa, ấn tượng.

Nhiều học sinh nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện phong thái biểu diễn chững chạc, làm chủ sân khấu; có những em học sinh khiếm thị tham gia dự thi bằng tất cả niềm đam mê và cảm xúc chân thành, để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghị lực và khát vọng vươn lên.

img-5587.jpg
Chương trình liên hoan âm nhạc là sân chơi để học sinh thể hiện tài năng, hình thành nhiều phẩm chất quan trọng.

Ấn tượng phải kể đến như: tiết mục Trống đàn của em Vũ Thiện Nhân, học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; tiết mục Piano: Trống cơm của em Nguyễn Minh Việt, học sinh Trường THCS Khương Thượng; tiết mục Đàn bầu – Liên khúc Giai điệu Việt Nam của em Đỗ Bảo Minh Khanh, học sinh Trường Tiểu học Mai Dịch; tiết mục Đàn nhị - Kể chuyện ngày mùa của em Nguyễn Trí Nhân, học sinh Trường THCS Quang Trung…

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: ngoài học tập, liên hoan âm nhạc không chỉ phát triển năng khiếu nghệ thuật mà còn hình thành nhiều phẩm chất quan trọng như sự kiên trì, tinh thần vượt khó, khả năng làm việc nhóm, ý thức trách nhiệm và tình yêu cái đẹp. Từ đó, giúp hình phát triển toàn diện năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hà Linh
#Hà Nội #học sinh liên hoan nhạc cụ #trao huy chương vàng cho học sinh #học sinh biểu diễn văn nghệ #năng khiếu #giá trị nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục