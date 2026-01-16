Học sinh Hà Nội giành 27 Huy chương Vàng liên hoan nhạc cụ

TPO - Chiều 16/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao 109 huy chương cho các học sinh xuất sắc tham gia Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I, năm học 2025 – 2026.

Trong đó, 27 em nhận Huy chương Vàng, 33 em nhận Huy chương Bạc và 49 em nhận Huy chương Đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 7 giải triển vọng và 45 Giấy chứng nhận cho các học sinh đã tham gia liên hoan.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội được tổ chức từ cấp trường, cấp phường/xã, trong tháng 11 và 12/2025 thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Học sinh biểu diễn tại liên hoan.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, nhiều tác phẩm biểu diễn có chất lượng chuyên môn cao. Qua vòng thi cơ sở, các đơn vị đã lựa chọn những tiết mục tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi cấp Thành phố.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I cấp Thành phố thu hút 131 trường học các cấp. Ban Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hệ thống nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh thể hiện khả năng, phát huy tối đa năng lực biểu diễn.

Sở GD&ĐT đánh giá, các tiết mục được đầu tư công phu, thí sinh tự tin, tài năng.

Các tiết mục tại liên hoan lần này đều là những phần trình diễn phong phú về thể loại, đa dạng về nhạc cụ, có tiết mục kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại; nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kỹ thuật vững vàng, cảm xúc âm nhạc tốt, phong cách biểu diễn tự tin, sáng tạo.

Đặc biệt, nhiều học sinh thể hiện khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Có những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống trong môi trường học đường và cũng có không ít tác phẩm nổi tiếng của những nghệ sĩ trên thế giới được các em tái hiện trên sân khấu không kém phần thăng hoa và gây ấn tượng.

Nhiều tiết mục thăng hoa, ấn tượng.

Nhiều học sinh nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện phong thái biểu diễn chững chạc, làm chủ sân khấu; có những em học sinh khiếm thị tham gia dự thi bằng tất cả niềm đam mê và cảm xúc chân thành, để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Chương trình liên hoan âm nhạc là sân chơi để học sinh thể hiện tài năng, hình thành nhiều phẩm chất quan trọng.

Ấn tượng phải kể đến như: tiết mục Trống đàn của em Vũ Thiện Nhân, học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; tiết mục Piano: Trống cơm của em Nguyễn Minh Việt, học sinh Trường THCS Khương Thượng; tiết mục Đàn bầu – Liên khúc Giai điệu Việt Nam của em Đỗ Bảo Minh Khanh, học sinh Trường Tiểu học Mai Dịch; tiết mục Đàn nhị - Kể chuyện ngày mùa của em Nguyễn Trí Nhân, học sinh Trường THCS Quang Trung…

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: ngoài học tập, liên hoan âm nhạc không chỉ phát triển năng khiếu nghệ thuật mà còn hình thành nhiều phẩm chất quan trọng như sự kiên trì, tinh thần vượt khó, khả năng làm việc nhóm, ý thức trách nhiệm và tình yêu cái đẹp. Từ đó, giúp hình phát triển toàn diện năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.