Trường ĐH Luật TPHCM công bố 5 phương thức tuyển sinh đại học năm 2026

TPO - Ngày 16/1, Trường ĐH Luật TPHCM công bố các phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2026, với 5 phương thức xét tuyển, áp dụng cho nhiều ngành đào tạo pháp luật, kinh tế – quản lý và ngôn ngữ.

Theo đó, 5 phương thức tuyển sinh của Trường gồm: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với học sinh các trường thuộc diện ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TPHCM; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM tuyển sinh bằng 5 phương thức.

Đối với phương thức kết hợp, thí sinh phải có tổng điểm trung bình 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên, đồng thời sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, DELF, JLPT, HSK hoặc kết quả SAT từ 1.150 điểm. Điểm chứng chỉ được quy đổi thành điểm cộng, tối đa 3 điểm khi xét tuyển.

Trường cũng tiếp tục áp dụng xét tuyển học bạ đối với học sinh học đủ 3 năm tại các trường THPT nằm trong danh sách ưu tiên của ĐHQG TP.HCM, với yêu cầu học lực mức Tốt và tổng điểm trung bình 6 học kỳ từ 24,5 điểm trở lên.

Năm 2026, Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến tuyển sinh nhiều ngành như Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị – Luật, Ngôn ngữ Anh, đồng thời mở thêm các ngành mới gồm Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Ngôn ngữ Trung Quốc. Các tổ hợp xét tuyển được xây dựng theo hướng linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm môn Toán hoặc Ngữ văn giữ vai trò môn chính, với trọng số không dưới 25% tổng điểm xét tuyển.

Trường cũng lưu ý không sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, không xét điểm thi của các năm trước và không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển. Toàn bộ quy trình đăng ký, nộp lệ phí và xác nhận nhập học thực hiện theo hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Ở năm 2025, Trường ĐH Luật TPHCM cũng tuyển sinh bằng 5 phương thức như trên song phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm hơn 65% tổng chỉ tiêu.