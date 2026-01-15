Điện Biên ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo

TPO - Chiều 15/1, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm và kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Dự lễ tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương khẳng định, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 252-KH/TU của Tỉnh ủy Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy quản lý, từ quản lý khoa học, công nghệ truyền thống sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo, KH&CN và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Trung tâm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện tỉnh miền núi, biên giới. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ thiết thực, chi phí hợp lý vào các lĩnh vực có tiềm năng. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm cần được đo bằng kết quả thực tiễn, thông qua sản phẩm công nghệ được ứng dụng, mô hình khởi nghiệp thành công và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng doanh nghiệp khoa học – công nghệ trên địa bàn.

Theo quyết định công bố tại buổi lễ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Công nghệ và Nền tảng số trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng: Tổ chức triển khai nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và triển khai các hoạt động chuyển đổi số, công nghệ số phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.