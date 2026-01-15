Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Điện Biên ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thu Hằng - Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 15/1, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm và kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Dự lễ tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự buổi lễ.

z7434229680861-5748dcd89a5dce70dd16017cb0ca98a5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương khẳng định, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 252-KH/TU của Tỉnh ủy Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy quản lý, từ quản lý khoa học, công nghệ truyền thống sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo, KH&CN và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Trung tâm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện tỉnh miền núi, biên giới. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ thiết thực, chi phí hợp lý vào các lĩnh vực có tiềm năng. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm cần được đo bằng kết quả thực tiễn, thông qua sản phẩm công nghệ được ứng dụng, mô hình khởi nghiệp thành công và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

z7434228622798-10e50d673df0d0aecca277250b10689b.jpg
z7434228652785-6dcea7614996a56509d6e692062172a3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng doanh nghiệp khoa học – công nghệ trên địa bàn.

Theo quyết định công bố tại buổi lễ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Công nghệ và Nền tảng số trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng: Tổ chức triển khai nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và triển khai các hoạt động chuyển đổi số, công nghệ số phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Hằng - Thành Đạt
#Điện Biên #đổi mới sáng tạo #khoa học công nghệ #khởi nghiệp #chuyển đổi số #tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Cùng chuyên mục