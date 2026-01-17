Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Công khai biện pháp xử lý phạt nguội để người dân chấp hành

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường tuyên truyền, công bố công khai biện pháp xử lý phạt nguội để người dân biết và chấp hành.

Chiều 16/1, làm việc với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đang đặt ra, ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác và đóng góp đặc biệt quan trọng của Công an thành phố đối với sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, ông Ngọc đề nghị Đảng ủy và Công an thành phố đổi mới tư duy, nâng cao tâm thế, trách nhiệm và trí tuệ để tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả vào công việc chung, nhiệm vụ chung của thành phố.

tienphong-161duyngoc1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HNM.

Nhấn mạnh vai trò của Công an thành phố trong việc giải quyết 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, ông Ngọc đề nghị Công an thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường tuyên truyền, công bố công khai biện pháp xử lý phạt nguội để người dân biết, chấp hành.

Trước mắt, Bí thư Hà Nội lưu ý xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại của Thủ đô trên cơ sở xây dựng giao thông thông minh, giảm tải ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, an ninh thông minh trên cơ sở triển khai hiệu quả hệ thống camera giám sát tập trung tích hợp AI, cảnh báo an ninh, ứng cứu khẩn cấp, phân tích rủi ro...

Việc triển khai cần thực hiện theo kiến trúc bốn lớp: Hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, dịch vụ. Dữ liệu là tài sản quý giá nhất, mọi dữ liệu phải được chuẩn hóa, số hóa trên cơ sở xây dựng hệ dữ liệu dùng chung và có sự quản lý chặt chẽ nhất, hướng tới việc ra quyết định phải dựa trên dữ liệu. Công việc quan trọng này cần được thực hiện trên tinh thần đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao và chống lãng phí.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đồng thời chỉ đạo Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống, đặc biệt là các sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Theo ông, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là danh dự của lực lượng Công an Thủ đô. Vì vậy, cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi điều kiện. An ninh phải được đặt trong trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất dù là nhỏ nhất.

Trường Phong
