Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đình chỉ HTX tang lễ thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể từ Quảng Ninh về Tuyên Quang

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau phản ánh thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể, UBND phường Quảng Yên (Quảng Ninh) đã yêu cầu đình chỉ hoạt động HTX tang lễ Tiền An và thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý hành vi bị cho là “chặt chém” người dân.

Liên quan vụ thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể hai nạn nhân tai nạn giao thông, UBND phường Quảng Yên (Quảng Ninh) đã yêu cầu Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tang lễ Tiền An tạm dừng hoạt động và sẽ thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của đơn vị này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch UBND phường Quảng Yên cho biết, ngay trong ngày UBND phường sẽ ký quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tang lễ của HTX Tiền An. Trước mắt, HTX bị yêu cầu dừng hoạt động, rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ.

Theo ông Bắc, qua xác minh ban đầu, HTX đã thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, song nội dung này sẽ tiếp tục được tổ công tác kiểm tra, làm rõ. “Thủ tục kinh doanh cơ bản đầy đủ, nhưng HTX chưa thực hiện đúng quy định về công khai, niêm yết giá dịch vụ”, ông Bắc thông tin.

Trước đó, ngày 14/1, UBND phường Quảng Yên đã mời đại diện HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An và các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ phản ánh thu phí cao trong việc vận chuyển thi thể hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh về quê ở Hoàng Su Phì (Tuyên Quang).

z7435737693273-921d5cf54bc54b42d901532100c5117d.jpg
Lãnh đạo phường Quảng Yên làm việc với HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An.

Theo báo cáo của HTX, tối 11/1, sau khi nhận được tin báo tai nạn, Giám đốc HTX đã điều động 2 xe ô tô cùng 4 lao động tới hiện trường, thực hiện các khâu xử lý ban đầu và đưa thi thể về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên theo sự đồng ý của cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, HTX tiếp tục thực hiện các dịch vụ xử lý, vệ sinh thi thể, chuẩn bị vật dụng phục vụ khám nghiệm, áo quan, hương nến và tổ chức vận chuyển hai thi thể về quê gia đình theo thỏa thuận. Tổng chi phí dịch vụ trọn gói được hai bên thống nhất là 119 triệu đồng, gia đình nạn nhân đã đặt cọc 10 triệu đồng.

Trong quá trình di chuyển, khi đến địa bàn xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), do địa hình phức tạp, hai bên thống nhất chuyển thi thể sang xe hỗ trợ khác. HTX sau đó đồng ý giảm 19 triệu đồng chi phí dịch vụ. Đến ngày 14/1, trước phản ánh trên mạng xã hội về hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, HTX tiếp tục hoàn trả thêm 50 triệu đồng.

UBND phường Quảng Yên yêu cầu HTX dịch vụ tang lễ Tiền An chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh; khẩn trương xây dựng, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ theo quy định, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung phản ánh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Anh
#HTX tang lễ #Quảng Ninh #phản ánh thu phí #kiểm tra hoạt động #dịch vụ tang lễ #giá dịch vụ #UBND Quảng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục