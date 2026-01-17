Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Trị lập 2 tổ liên ngành bám ngư trường chống khai thác IUU

Hoàng Nam
TPO - Nhằm chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn bộ vùng biển, cửa sông, cảng cá và khu neo đậu, kiên quyết không để tàu cá “3 không” lén lút hoạt động.

Theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ký ngày 15/1/2026, tỉnh Quảng Trị thành lập 2 Tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh.

nl3-20250921081137.jpg
Lực lượng liên ngành sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các cửa sông, cửa biển và vùng biển ngư dân đánh bắt.

Cụ thể, Tổ kiểm soát vùng biển phía Bắc thực hiện tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển, cửa sông, cảng cá và khu neo đậu từ xã Phú Trạch đến xã Cam Hồng.

Tổ kiểm soát vùng biển phía Nam phụ trách địa bàn từ xã Cửa Tùng đến xã Hải An, tập trung vào các khu vực trọng điểm, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác IUU.

Lực lượng nòng cốt của các tổ liên ngành là Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hải đội Dân quân thường trực cùng UBND các xã, phường ven biển.

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện tại các xã bãi ngang, luồng lạch, cửa sông, khu neo đậu tàu thuyền; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, không để tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép, không kiểm soát) và các tàu không đủ điều kiện lợi dụng sơ hở để ra khơi trái phép.

img-5722.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nòng cốt. Trong ảnh là hoạt động tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ở đảo Cồn Cỏ.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các tổ kiểm soát liên ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển Quảng Trị sẽ được triển khai từ ngày 20/1 đến hết ngày 30/5/2026.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #khai thác IUU #tàu cá "3 không" #Bộ đội Biên phòng #tuần tra kiểm soát #tổ liên ngành

