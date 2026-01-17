Giới thiệu Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Cử tri Thanh tra Chính phủ thống nhất cao giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16/1, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ đã lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử và tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tại tỉnh Ninh Bình. Ông được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Điều tra tội phạm kinh tế (Học viện Cảnh sát nhân dân); trình độ Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông có kinh nghiệm phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Trung ương và địa phương như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng tại Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), đồng thời là Thư ký cho lãnh đạo Bộ Công an; sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy – Bộ Công an.

Từ năm 2018, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Tháng 01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Ngày 4/11/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Với những đóng góp to lớn trong quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2014); danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2020) và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Thanh tra Chính phủ tán thành, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao. Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ mở rộng theo đúng quy định; hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông vào hoạt động Quốc hội khóa XVI, nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thanh tra Chính phủ đã chính thức hoàn thiện danh sách và hồ sơ nhân sự để giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ, hướng tới một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hiệu lực và hiệu quả hơn.