Từ buôn làng Êđê, kỳ vọng Đại hội Đảng tiếp tục chăm lo an sinh xã hội

TPO - Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cán bộ cơ sở người đồng bào Êđê từ các buôn làng tỉnh Đắk Lắk bày tỏ nhiều kỳ vọng vào những chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội gắn với đời sống Nhân dân.

Những ngày này, về các buôn làng Đắk Lắk, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lan tỏa khắp buôn làng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của bà con các dân tộc vào chặng đường phát triển mới.

Cờ Đảng được treo bên đường vào buôn làng tỉnh Đắk Lắk.

Bà H’Doanh Mlô - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Ea Sang B, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được Nhân dân trong buôn quan tâm, theo dõi sát sao. Từ thực tiễn đời sống buôn làng, bà kỳ vọng Đại hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bà H’Doanh Mlô, thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo chuyển biến rõ nét tại buôn Ea Sang B. Đáng chú ý, chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp người dân yên tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Bà H’Doanh Mlô.

“Bà con rất vui và phấn khởi, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo khi được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kịp thời”, bà H’Doanh Mlô chia sẻ. Cùng với đó, nhiều hộ dân trong buôn được tiếp cận các chương trình hỗ trợ sinh kế như hỗ trợ bò sinh sản, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; các hộ nghèo, cận nghèo được tạo điều kiện vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

Những chính sách này đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Từ thực tế đó, Trưởng buôn Ea Sang B mong muốn Đại hội Đảng tiếp tục quan tâm duy trì chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời mở rộng các chương trình hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi, tạo việc làm, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng chung kỳ vọng từ cơ sở, anh Y Rô Ya Niê - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng lớn nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Anh Y Rô Ya Niê.

Theo anh Y Rô Ya Niê, từ thực tiễn công tác Mặt trận ở cơ sở, Đại hội cần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận ngay từ khâu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng mong Đại hội quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực, kinh phí và điều kiện hoạt động cho MTTQ các cấp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển sinh kế, qua đó chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.